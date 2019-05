Famur ma umowę na dostawę sprzętu do rosyjskiej kopalni za 22,8 mln euro



Warszawa, 21.05.2019 (ISBnews) - Famur podpisał z firmą OOO Polskie Maszyny z siedzibą w Moskwie umowę na realizację dostaw sprzętu i świadczenia usług nadzoru nad jego montażem w kopalni Osinnikowskaja w Rosji, podał Famur. Wartość umowy wynosi 22,82 mln euro.

"Rosja, to obok Kazachstanu i Turcji, nasz strategiczny rynek eksportowy, dlatego bardzo cieszy nas fakt wyboru naszej oferty przez tamtejszego kontrahenta. Wysoka jakość rozwiązań oraz konkurencyjne warunki świadczenia usług oferowane przez Grupę Famur spółkom wydobywczym w Polsce i za granicą pozwala aktywnie promować polską myśl technologiczną i markę Made in Poland na świecie. Podpisanie umowy na dostawę pakietu urządzeń do kopalni Osinnikowskaja to kolejny krok na drodze unowocześniania procesu wydobycia oraz zwiększania jego efektywności przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa pracy w górnictwie" - powiedział wiceprezes ds. sprzedaży eksportowej Underground Adam Toborek, cytowany w komunikacie.

Zakres umowy przewiduje dostawę sekcji obudowy zmechanizowanej oraz zestaw przenośników zgrzebłowych, w tym przenośnika ścianowego i przenośnika podścianowego, z urządzeniami pomocniczymi. Zgodnie z harmonogramem, urządzenia zostaną dostarczone do połowy listopada 2019 r., podano także.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.



(ISBnews)