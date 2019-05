PCC Exol miał 11,79 mln zł zysku netto, 18,5 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.



Warszawa, 21.05.2019 (ISBnews) - PCC Exol odnotował 11,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 3,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 15,98 mln zł wobec 7,32 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 18,54 mln zł wobec 9,71 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 174,03 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 160,69 mln zł rok wcześniej.

"Tak dobre rezultaty to głównie efekt pracy nad produktami specjalistycznymi zarówno w grupie do zastosowań przemysłowych, które zanotowały sprzedaż wyższą o ponad 30% wartościowo i ilościowo, jak i w grupie do zastosowań kosmetyczno-detergencyjnych. W konsekwencji Grupa po I kwartale osiągnęła marżę na poziomie 18,7%, uzyskując poprawę o 5,7 pkt proc. Dobrym wynikom sprzyjała m.in. konsekwentnie realizowana polityka handlowa. Jej założenia to stale powiększająca się oferta produktowa, w tym opisany wyżej wzrost udziału w sprzedaży produktów specjalistycznych oraz kompleksowa obsługa klientów z różnych dziedzin przemysłu" - napisał zarząd w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 11,76 mln zł wobec 3,26 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży PCC Exol sięgnęły 636 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)