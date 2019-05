Warszawa, 21.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Amica S.A. zdecydowali o wypłacie 30,1 mln zł tj. 4 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r. oraz powołali nowy zarząd, powierzając ponownie Jackowi Rutkowskiemu stanowisko prezesa, podała spółka.



"Akcjonariusze Amica S.A. zdecydowali o składzie osobowym zarządu i rady nadzorczej nowej kadencji, a także przychylili się do propozycji zarządu w kwestii przeznaczenia łącznej kwoty w wysokości 30,1 mln zł (tj. 4 zł na akcję) - z zysku za rok 2018 - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Oznacza to wzrost dywidendy o 33% wobec wypłaty z zysku za rok 2017, która opiewała na 3 zł za akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 29 maja, a jej wypłata nastąpi w dniu 6 czerwca br." - czytamy w komunikacie.



"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki powołało członków zarządu spółki na nową, wspólna kadencję. Uchwałami walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 21 maja 2019 r. do zarządu spółki powołane zostały następujące osoby (w porządku alfabetycznym): Marcin Bilik (członek zarządu), Alina Jankowska–Brzóska (członek zarządu), Michał Rakowski (członek zarządu), Jacek Rutkowski (prezes zarządu), Błażej Sroka (członek zarządu), Robert Stobiński (członek zarządu)" - czytamy w raporcie.



Wcześniej tj. w kwietniu br., spółka podała, że wiceprezes zarządu Amiki ds. finansowych i kontrolingu Wojciech Kocikowski oraz wiceprezes zarządu ds. handlu i marketingu Piotr Skubel nie zamierzają zgłaszać swojej kandydatury do składu osobowego zarządu spółki na kolejną kadencję.



Amica odnotowała 114,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 151,11 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 125,47 mln zł wobec 148,71 mln zł zysku rok wcześniej.



Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 928 mln zł w 2018 r.



(ISBnews)