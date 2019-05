Carbon Studio planuje debiut gry z gatunku VR Fantasy na przełomie 2020: 2021



Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - Carbon Studio planuje przeznaczyć 2,3 mln zł (w tym 2 mln zł ze środków z emisji akcji) na produkcję i marketing nowej gry z gatunku VR Fantasy na komputery osobiste i urządzenia mobilne, podała spółka. Gra ma trafić na rynek na przełomie 2020/2021.

"Produkcja oparta będzie na znanej globalnej marce, spółka jest na etapie zaawansowanych rozmów z jej właścicielem. Produkcja tytułu ma rozpocząć się po pozyskaniu środków z emisji akcji. Gra trafi na rynek na przełomie 2020/2021, będzie dostępna na wszystkich głównych platformach VR-owych" - czytamy w komunikacie.

"Bardzo się cieszymy, że po zdobyciu wielu cennych doświadczeń z 'The Wizards', będziemy mogli zabrać graczy w jeszcze ciekawszy, magiczny świat, pełen interesujących VR-owych interakcji. Wsparcie jakim obdarzyli nas gracze podczas dotychczasowych produkcji pozwoliło nam na dopracowanie wielu pomysłów, które były w fazie koncepcji. Każdy z aspektów, które gracze mogli poznać w naszych poprzednich grach, zostanie znacząco rozbudowany i udoskonalony. Dzięki rozwojowi technologii mamy też większe możliwości w kreowaniu nowych światów i rozwiązań" - powiedział członek zarządu Carbon Studio Aleksander Caban, cytowany w komunikacie.

Carbon Studio ogłosiło ostatnio, że w najbliższym czasie zdywersyfikuje działalność i zostanie wydawcą. Przyjęta strategia rozwoju zakłada pozyskanie pierwszych tytułów do portfolio do końca 2019 roku. Jednocześnie studio będzie konsekwentnie produkowało własne gry VR, podkreślono w materiale.

"Przez kilka lat pracy przy produkcji gier i aplikacji VR zdobyliśmy wystarczające doświadczenie, kompetencje i kontakty, aby móc zdywersyfikować naszą działalność. Jesteśmy gotowi, by samodzielnie wydawać gry innych deweloperów, co z pewnością przełoży się na zwiększenie efektywności marketingu naszej marki oraz widoczność na międzynarodowych wydarzeniach branżowych" - wskazał prezes Carbon Studio Błażej Szaflik.

Obecnie trwa pierwsza publiczna oferta akcji (IPO) spółki, w ramach której Carbon Studio chce pozyskać 2,7 mln zł na rozwój działalności. Większość środków z emisji - 2 mln zł - zostanie przeznaczona na wspomnianą grę fantasy i jej marketing. Pozostałą kwotę spółka przeznaczy na produkcję dodatku (standalone) - rozszerzenia gry "The Wizards" oraz przeprowadzenie działań marketingowych związanych z promocją jej marki, a także rozwój kompetencji zespołu produkcyjnego, przypomniano także.

Oferta publiczna obejmuje 127,5 tys. akcji nowej emisji, których cena emisyjna została ustalona na 21,2 zł. Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 1,275 mln akcji - po emisji wszystkich akcji oferowanych w ramach IPO wycena spółki sięgnęłaby 29,7 mln zł.

Zapisy na akcje w transzy małych inwestorów trwają do 24 maja, zaś w transzy dużych inwestorów - do 27 maja. Przydział akcji planowany jest na 28 maja. Spółka planuje debiut na NewConnect na przełomie trzeciego i czwartego kwartału.

Carbon Studio działa na rynku od 2015 roku. Model biznesowy spółki zakłada tworzenie gier i aplikacji w dynamicznie rozwijającej się technologii VR. Najbardziej znanym tytułem spółki jest osadzona w świecie fantasy VR gra "The Wizards".

