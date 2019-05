OT Logistics nabędzie 0,7% akcji operatora portu Luka Rijeka za ok. 3,3 mln zł



Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - OT Logistics nabędzie w ramach umowy z chorwackim funduszem Erste 0,7% akcji operatora portu Luka Rijeka w Chorwacji za ok. 3,3 mln zł, podała spółka. Dzięki tej transakcji OT Logistics niweluje możliwość skorzystania z opcji sprzedaży akcji Luka Rijeka (opcja put) przez Erste do połowy 2020 r. Płatność za nabyte akcje rozłożona jest na raty, do lutego przyszłego roku.

"Porozumienie z Erste to kolejny wypełniony przez nas element umowy z wierzycielami, zawartej kilka tygodni temu. Transakcja w Chorwacji, o stosunkowo niewielkiej wartości, daje nam przede wszystkim gwarancję, że fundusz Erste nie skorzysta z opcji sprzedaży akcji Luka Rijeka przez najbliższe 12 miesięcy. To pozwala nam ze spokojem planować budżet na wiele miesięcy naprzód. W tej samej sprawie prowadzimy również zaawansowane rozmowy z chorwackim funduszem emerytalnym Allianz i w tym przypadku także spodziewamy się korzystnego rozstrzygnięcia" - powiedział prezes OT Logistics Radosław Krawczyk, cytowany w komunikacie.

Następna przewidziana umową możliwość sprzedaży akcji Luka Rijeka przez fundusze (opcja put) nastąpi nie wcześniej niż w połowie 2020 r, podano także.

"OT Logistics wraz z funduszami emerytalnymi Allianz i Erste zawarły w 2017 r. porozumienie, dzięki czemu sprawują kontrolę operacyjną nad Luka Rijeka. Umowa przewiduje także możliwość sprzedaży akcji Luka Rijeka (opcja put) polskiej spółce. OT Logistics po rozliczeniu transakcji będzie kontrolować łącznie 27,2% akcji Luka Rijeka" - przypomniano w komunikacie.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r.

(ISBnews)