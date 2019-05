Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - Cena emisyjna jednej akcji serii N Globe Trade Centre (GTC) została ustalona na 8,29 zł, podała spółka.



"Cena emisyjna akcji serii N została obliczona jako średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen akcji spółki na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ważonych wolumenem obrotu z 10 dni sesyjnych poprzedzających 22 maja 2019 r., tj. dzień dywidendy określony w uchwale nr 5 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 14 maja 2019 r. wynosząca 8,66 zł, pomniejszona o kwotę dywidendy na jedną akcję wskazaną w uchwale o dywidendzie, wynoszącą 0,37 zł" - czytamy w komunikacie.



Akcjonariusze GTC 14 maja zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji, wyłącznie na rzecz niektórych akcjonariuszy spółki na dzień dywidendy, akcji zwykłych na okaziciela serii N, wyłączenia w całości prawa poboru wszystkich akcji serii N przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, zmiany statutu spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii N lub praw do akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii N lub praw do akcji serii N.



Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jest właścicielem i zarządcą budynków komercyjnych oferujących powierzchnię biurową i handlową w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.



(ISBnews)