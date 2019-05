GK Immobile: Focus Hotels powiększy sieć o nowy hotel w Szczecinie



Warszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - Focus Hotels - spółka zależna GK Immobile - powiększy swoją sieć o nowy 4-gwiaxdkowy obiekt w Sczecinie, podało GK Immobile.

"Grupa Kapitałowa Immobile z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że Focus Hotels (dzierżawca) o zawał ze spółką Zawiszy Office Centre Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (wydzierżawiający) umowy zobowiązującej do wybudowania hotelu i umowy dzierżawy Hotelu w Szczecinie" - czytamy w komunikacie.

Na podstawie umowy wydzierżawiający zobowiązał się wybudować i wydzierżawić na rzecz dzierżawcy hotel w kategorii 4 gwiazdek na nieruchomości w Szczecinie przy ul. 3 Maja 22 oraz przy Placu Zawiszy 5, z co najmniej 86 pokojami hotelowymi wraz z przynależnymi miejscami parkingowymi, na okres 15 lat od daty przekazania hotelu, co powinno zgodnie z umową nastąpić do dnia 30 września 2020 r., podano także.

"Zawarcie umowy z kolejnym inwestorem niezmiernie nas cieszy. Jest to dla nas potwierdzeniem, że wypracowany przez sieć model współpracy budzi zaufanie na rynku. Jak zawsze, dołożymy wszelkich starań by nowy hotel w Szczecinie spełnił oczekiwania wszystkich odwiedzających nas gości" - wiceprezes Focus Hotels Łukasz Płoszyński, cytowany w osobnym komunikacie.

Focus Hotel Premium Szczecin to drugi obiekt sieci, który powstaje w Szczecinie. Położony w centralnej, doskonale skomunikowanej części miasta, w pobliżu rzeki Odry, będzie dawał gwarancję wypoczynku zarówno klientom indywidualnym jak i biznesowym. Warto też wspomnieć, że hotel będzie się znajdował się w najbliższym sąsiedztwie głównego dworca PKP. Otwarcie hotelu planowane jest na koniec 2020 roku, podano także.

Obiekt dołączy do grona hoteli 4-gwiazdkowych, do którego należą hotele w Gdańsku, Bydgoszczy, Inowrocławiu i Lublinie. Sam hotel będzie 12 już obiektem sieci.

Grupa Kapitałowa Immobile posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, nieruchomościach oraz branży budowlanej. Jest notowana na GPW od 2007 r. (początkowo jako Makrum).

(ISBnews)