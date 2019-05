48,8 procent w 2017 roku, 60,9 proc. obecnie - taki odsetek Włochów wyraża przekonanie o konieczności pozostania w UE.

W raporcie przedstawionym na trzy dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego odnotowano, że w ciągu dwóch lat doszło do wzrostu bardziej wyważonych opinii na temat członkostwa Włoch i spadku skrajnych poglądów.

19 procent Włochów uważa, że przynależność do UE przynosi korzyści, podczas gdy 13 procent widzi efekty niekorzystne.

Połowa mieszkańców kraju twierdzi, że korzyści jest więcej niż niekorzyści. Odsetek tych pierwszych jest o 7 punktów procentowych większy niż przed dwoma laty.

Największymi optymistami są młodzi ludzie w wieku od 18 do 34 lat. Sześćdziesięciolatków i osób od nich starszych dostrzegających więcej plusów członkostwa niż minusów jest 15 procent.

40 procent Włochów zapytanych o to, co należy robić, gdy jakaś unijna reguła jest sprzeczna z interesami ich kraju, odpowiedziało, że należy ją zaakceptować oraz szanować i zarazem dążyć do jej zmiany. Jedna piąta ankietowanych jest zdania, że nie należy jej przestrzegać.

Jeśli chodzi o przyszłość Unii, ponad 39 procent Włochów uważa, że przetrwa ona mimo trudności. Jedna piąta sądzi zaś, że po Brexicie UE opuści następny kraj. 16 procent ankietowanych jest zdania, że UE rozpadnie się.

>>> Czytaj też: Akcja mobilizacja. Sondaże przed wyborami do europarlamentu