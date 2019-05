Planowana nowa droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską zlokalizowana jest na terenie dwóch województw: warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.

W styczniu RZGW Wody Polskie wydało pozwolenie wodnoprawne na przekop Mierzei zlokalizowanej na terenie woj. pomorskiego. Od 15 kwietnia z wniosku Urzędu Morskiego w Gdyni toczyło się postępowanie o wydanie zezwoleń wodno-prawnych dot. części inwestycji zlokalizowanej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Jak poinformował PAP w piątek rzecznik RZGW Wody Polskie w Gdańsku Bogusław Pinkiewicz, obecnie pozwolenie zostało wydane i w ciągu najbliższych dni się uprawomocni.

Całość inwestycji znajduje się w granicach dwóch województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Na terenach tego pierwszego, w gminie Sztutowo oraz Krynica Morska, przewidziano budowę kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, budowę toru wodnego w północnej części Zalewu Wiślanego (granica województw przecina środek Zalewu Wiślanego) oraz budowę sztucznej wyspy.

W woj. warmińsko-mazurskim, w gminie Tolkmicko, ma powstać południowa część toru wodnego na Zalewie Wiślanym, a w granicach gminy Elbląg i miasta Elbląga - tor wodny na rzece Elbląg.

Inwestycja zyskała decyzję środowiskową wydaną przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie. Warunkuje ona realizację przekopu na ściśle określonych zasadach. Decyzję jest jednak nieprawomocna, ponieważ zaskarżyły ją do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska organizacje ekologiczne i zarząd woj. pomorskiego. Tym samym postępowania w tej sprawie wciąż się toczy.

Inwestor, czyli Urząd Morski w Gdyni podał w czwartek, że napłynęło 6 ofert od firm lub konsorcjów zainteresowanych budową pierwszej części tego zadania. Chodzi o budowę portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć, wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, oraz sztucznej wyspy na Zalewie Wiślanym.

Kwota, jaką inwestor przeznaczył na realizację pierwszej części inwestycji, czyli budowę portu osłonowego, kanału żeglugowego oraz sztucznej wyspy, wynosi 718 mln 94 tys. zł. Ceny zaproponowane przez inwestorów mieszczą się natomiast w przedziale ponad 992,2 mln zł - 1,4 mld zł. Wszyscy oferenci zadeklarowali pięcioletnią gwarancję dla inwestycji oraz skrócenie budowy o osiem miesięcy.

Budowa kanału może się rozpocząć w październiku tego roku. Zamawiający określił, że wykonawca na zakończenie prac ma 40 miesięcy.

W czwartek resort gospodarki morskiej przekazał, że procedura przetargowa może potrwać od 2 tygodni do kilkunastu tygodni, co oznacza, że najpóźniej we wrześniu zostanie podpisana umowa z wykonawcą. Jeśli chodzi o finansowanie, najpewniej zostanie zaktualizowany plan wieloletni ws. przekopu, przyjęty uchwałą Rady Ministrów - poinformowało ministerstwo.

Według resortu gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej, budowa nowej drogi wodnej ma znacząco poprawić dostęp do portu w Elblągu oraz zagwarantować Polsce swobodny dostęp z Zalewu Wiślanego do Bałtyku, z pominięciem kontrolowanej przez Rosję Cieśniny Piławskiej. Dzięki temu rozwiązaniu elbląski terminal będzie mógł swobodnie przyjmować mniejsze ładunki, odciążając porty trójmiejskie. Rozwój tego portu ma sprzyjać powstawaniu nowych miejsc pracy, poprawić walory turystyczne miejscowości położonych nad Zalewem Wiślanym oraz wpłynąć na rozwój gospodarczy całego regionu północno-wschodniej Polski.

Budowa kanału ma potrwać do 2022 roku; jej koszt, wyliczony na ok. 880 mln zł, zostanie w całości pokryty z budżetu państwa.

Niedawno minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk powiedział, że jeśli doszłoby do wzrostu kosztu przekopu przez Mierzeję Wiślaną, to dodatkowe finansowanie na tę inwestycję będzie zapewnione.

