Nie daj się zaskoczyć w podróży! Zobacz, jak dobrać polisę do każdego wyjazdu

Weekend w europejskiej stolicy, wysokogórska wyprawa w Tatry czy rodzinne wakacje nad Adriatykiem. Każdy z tych wyjazdów to zupełnie inny styl podróżowania, a co za tym idzie, zupełnie inne potrzeby, ryzyka i... ubezpieczenie. W tym poradniku pokazujemy, jak dobrać ubezpieczenie turystyczne do rodzaju wyjazdu.