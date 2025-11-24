Zakaz sprzedaży alkoholu w Sejmie

W Sejmie obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu. W poniedziałek weszło w życie zarządzenie marszałka Sejmu zakazujące sprzedaży alkoholu w budynkach i na terenach zarządzanych przez Kancelarię Sejmu. – Trudno jest informować społeczeństwo o konieczności zakazu (sprzedaży alkoholu - PAP) na stacjach benzynowych, o konieczności zakazu sprzedaży w nocy alkoholu, nie dając przykładu ze strony Sejmu, czyli od strony tych osób, które takie prawo będą uchwalały – tłumaczył w środę marszałek Sejmu.

Zakazy sprzedaży alkoholu w Polsce - projekt nowelizacji

Zgodnie z zapowiedzią Czarzasty nadał numery druków poselskim projektom, w tym Lewicy wprowadzającemu zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju. Oba poselskie projekty: Lewicy i Polski2050 wpłynęły do Sejmu 23 września.

Projekt Lewicy nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przewiduje m.in.: całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa. Wprowadza zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw, w zakładach leczniczych oraz w godzinach nocnych na terenie całego kraju, czyli od godz. 22 do 6. Kolejne rozwiązania zakładają wprowadzenie obowiązku weryfikacji wieku przy zakupie alkoholu i zakaz sprzedaży alkoholu poniżej sumy podatku akcyzowego i VAT. Projekt zakłada sprzedaż internetową alkoholu wyłącznie z odbiorem osobistym po okazaniu dokumentu tożsamości.

Według propozycji Lewicy środki z opłat dotyczących pozwoleń na detaliczną sprzedaż alkoholu w gminach będą mogły być przeznaczane również na udział personelu medycznego w procedurach związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej. Z kolei Narodowy Fundusz Zdrowia otrzyma obowiązek corocznego przekazywania 22 mln zł na Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów, co ma zapewnić stabilne wsparcie dla działań sportowych i profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Nowe zakazy sprzedaży alkoholu od stycznia 2026 roku

Przepisy miałyby wejść w życie 1 stycznia 2026 r. Dla minimalnej ceny napojów alkoholowych przewidziano dłuższe vacatio legis, czyli do 1 stycznia 2027 r.

Całkowity zakaz reklamy alkoholu

Projekt Polski 2050 nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o radiofonii i telewizji zakłada wprowadzenie bezwzględnego zakazu publicznej reklamy napojów alkoholowych i bezalkoholowych. Rozszerza uprawnienia dla gmin do wprowadzania godzinowego zakazu sprzedaży alkoholu.

Projekt Polski2050 przewiduje podniesienie opłat za uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w handlu detalicznym. Kolejne rozwiązanie to wprowadzenie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych, w których ilość nominalna napoju alkoholowego nie przekracza 300 ml, w opakowaniach innych niż ze szkła lub metalu. Zakazane byłoby wprowadzanie do obrotu, sprzedaży i podawania produktów spożywczych, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego. Obowiązkowe byłoby umieszczanie na opakowaniach oznaczeń graficznych informujących o wpływie alkoholu.

Projekt Polski2050 wprowadza zakaz cenowych promocji alkoholowych tzw. „12+12” i dodatkowe sankcje za nieprzestrzeganie przepisów ustawy.

Przepisy miałyby wejść w życie sześć miesięcy od ogłoszenia.

W październiku Ministerstwo Zdrowia przekazało kolejną wersję projektu ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w którym poszerzyło zakaz sprzedaży alkoholu - ma objąć stacje benzynowe i uzdrowiska. Jego zakup online miałby być możliwy tylko z odbiorem osobistym w sklepie. (PAP)