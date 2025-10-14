Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy akcyzowej

- Rząd zaakceptował projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym – powiedział Szłapka we wtorek na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów.

Ile więcej zapłacimy za alkohol

Projekt zakłada zwiększenie skali podwyżek akcyzy na alkohol w przyszłym roku. Obecnie w ustawie zapisane są podwyżki tego podatku o 5 proc. w roku 2026 oraz o 5 proc. w roku 2027. W projekcie przyjętym przez rząd znalazła się propozycja podniesienia stawki akcyzy w roku 2026 o 15 proc., a w roku 2027 – o 10 proc.

- To oznacza, że butelka piwa zdrożałaby o 16 gr a butelka wódki o 3 zł – powiedział Szłapka.

Projektowane przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2026 r.