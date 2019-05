Tauron zamawia aplikację do oceny inwestycji w fotowoltaikę przez klienta



Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Tauron chce stworzyć aplikację, która po wpisaniu danych teleadresowych nieruchomości wyliczy, ile można zyskać na zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej na podstawie danych meteorologicznych, GIS (system informacji geograficznej) czy zdjęć satelitarnych, podała spółka. Tauron w tym celu zaangażował się w program GovTech, dzięki któremu startupy mają szansę wdrożyć swoje rozwiązania i technologie w dużych firmach przemysłowych i administracji publicznej.

"Chcemy, by nasi klienci mogli w przystępny sposób określić kluczowe parametry techniczne i kosztowe związane z instalacją paneli fotowoltaicznych. Temu celowi służy nasze zaangażowanie w program GovTech, który daje szansę na udział w tworzeniu tego rozwiązania także polskim innowacyjnym firmom" - powiedział wiceprezes Jarosław Broda, cytowany w komunikacie.

Tauron w ramach programu zamawia stworzenie aplikacji, która po wpisaniu danych teleadresowych nieruchomości pokaże informację o optymalnych parametrach instalacji paneli słonecznych, określonych na podstawie danych meteorologicznych, systemu informacji geograficznej (GIS) czy zdjęć satelitarnych. Aplikacja będzie w stanie zaproponować również alternatywną lokalizację, jeżeli pierwotnie wybrana jest niekorzystna. Dzięki wyliczeniom wydajności wybranej instalacji, aplikacja oceni potencjał instalacji fotowoltaicznej oraz zaprezentuje jej opłacalność i potencjalny zwrot inwestycji w czasie, przy określonym modelu finansowania, wyjaśniono.

Rezultatem działań podjętych w ramach konkursu ma być zwiększenie udziału energii uzyskiwanej z odnawialnych źródeł (OZE), w szczególności z ogniw fotowoltaicznych, w całkowitym bilansie energetycznym. Wyzwanie to również ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa dotyczącej OZE i korzyści finansowych wynikających z użycia tej technologii, podkreślono w materiale.

Tauron był już głównym partnerem programu mającego łączyć korporacje ze startupami w obszarze szeroko pojętych nowych technologii. Efektem rozpoczętego pod koniec 2016 r. programu Pilot Maker jest m.in nawiązanie dwustronnej współpracy i testowanie rozwiązań przygotowanych przez startupy w większej skali. Strony podjęły wspólne prace nad rozwiązaniami takimi, jak rozwój narzędzi do interaktywnej komunikacji z klientami spółki w przestrzeni www, rozwiązań służących do automatycznej analizy obrazu sieci energetycznych pozwalających na lokalizację usterek i anomalii na obiektach liniowych, czy też rozwiązaniem zdalnego odczytu komunalnych liczników energii elektrycznej, przypomniano.

GovTech Polska to rządowy program, który tworzy alternatywę dla klasycznego postępowania przetargowego przy pozyskiwaniu nowoczesnych rozwiązań dla sektora publicznego i firm. Przy jego realizacji współpracuje Urząd Zamówień Publicznych.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

