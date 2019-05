"Inicjatywę oczywiście w kreowaniu koalicji, czyli kompromisów i porozumień. Generalnie rzecz biorąc coś takiego powinno premiować. Okazuje, że to premiuje, ale nie w sytuacji, kiedy taką koalicje tworzą partie na ogół przegrane, które tworząc koalicje nie tworzą wartości dodanej" – mówił politolog.

W ocenie prof. Kika, "zawsze wydawało się, że to liberałowie, że to mainstream neoliberalny, Platforma Obywatelska ma większe zdolności mobilizacyjne". "A okazało się tym razem, że była rekordowa frekwencja, ale zdolności mobilizacyjne większe wykazała prawa strona polskiej sceny politycznej, czyli Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, Kukiz’15. Jeżeli byśmy zliczyli te głosy razem, to okazuje, że jest ich więcej niż Wiosny i Koalicji Europejskiej" – zauważył.

W ocenie politologa, po tych wyborach "inicjatywa ciągle należy do PiS". "To znaczy, że Dobra Zmiana jeszcze się nie wyczerpała. Odwrotnie jest w ofensywie. PiS ciągle jest siłą rozgrywającą na polskiej scenie politycznej" – mówił prof. Kik.

Według niego, wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego sprzyjają PiS w jesiennych wyborach do Sejmu i Senatu. Natomiast dobry – jego zdaniem – rezultat wyborczy KE jest wynikiem kilku ugrupowań. "To oznacza, że KE jeżeli ma w ogóle jakieś zdolności mobilizacyjne, to na pewno nie tak duże jak PiS" - zaznaczył politolog.

