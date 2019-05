Podział mandatów - PiS

Beata Szydło, Joachim Brudziński, Anna Zalewska, Adam Bielan, Patryk Jaki, Jacek Saryusz-Wolski, Beata Kempa, Beata Mazurek - są wśród polityków PiS, którzy otrzymali w niedzielę mandaty do Parlamentu Europejskiego - wynika z sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsat. Mandaty otrzymali również m.in.: Jadwiga Wiśniewska, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Zdzisław Krasnodębski, Witold Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk, Izabela Kloc, Ryszard Legutko, Bogdan Rzońca.

W sumie politycy PiS - jak wynika z sondażu - otrzymali 24 mandaty. W niedzielnych wyborach Polacy wybierali 52 europosłów.

>>> POLECAMY: Wybory do PE. W jaki sposób głosy przeliczane są na mandaty?

Podział mandatów - Koalicja Europejska

Spośród kandydatów Koalicji Europejskiej mandat w Parlamencie Europejskim uzyskali m.in. Jerzy Buzek, Ewa Kopacz, Marek Belka, Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz.

Ponadto - według sondażu - wśród startujących z list Koalicji Europejskiej w PE zasiądą także m.in. Magdalena Adamowicz, Radosław Sikorski, Janina Ochojska-Okońska, Róża Thun, Bartosz Arłukowicz, Danuta Huebner, Adam Jarubas, Tomasz Frankowski, Krzysztof Hetman, Jarosław Kalinowski, Andrzej Buła, Jan Olbrycht, Elżbieta Łukacijewska.

Podział mandatów - Wiosna i Konfederacja

Robert Biedroń to jeden z trzech polityków Wiosny, który w niedzielę otrzymał mandat do Parlamentu Europejskiego; z Konfederacji mandat do PE otrzymał m.in. Jacek Wilk - wynika z sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsat. Każde z tych dwóch ugrupowań otrzymało po trzy mandaty.

>>> Czytaj też: Wyniki wyborów do europarlamentu w krajach UE. Tak głosowała Europa »