Walory Fiata drożeją o 19 proc., a Renault zyskuje 17 proc., najmocniej od 2009 r.

Fiat Chrysler Automobiles NV złożył propozycję połączenia w strukturze 50-50 z francuskim koncernem Renault SA - poinformował w poniedziałek Fiat w komunikacie. Powstałaby w ten sposób trzecia największa na świecie firma motoryzacyjna.

Inne firmy z branży moto zwyżkują w Europie w poniedziałek w reakcji na te doniesienia po ponad 2 proc. - m.in. VW, BMW i Dailmer.

Z pola widzenia giełdowych graczy nie schodzi sprawa wojny handlowej pomiędzy USA a Chinami. Od 1 czerwca wejdzie w życie kolejna runda amerykańskich ceł na chińskie towary.

Prezydent USA Donald Trump przebywa tymczasem w Japonii. W poniedziałek spotkał się z premierem Japonii Shinzo Abem, m.in. w sprawie zmniejszenia nadwyżki jego kraju w dwustronnym handlu.

W poniedziałek zyskuje brytyjski funt: 0,2 proc. do 1,2737 USD - kanclerz skarbu w rządzie Theresy May - Philip Hammond przestrzegł przyszłego premiera Wielkiej Brytanii, by nie próbował wymusić na parlamencie "no-deal" brexit.

Na rynku paliw tanieje ropa naftowa - WTI na NYMEX traci 0,5 proc. do 58,31 USD za baryłkę.

W poniedziałek nie ma publikacji ważniejszych danych makro.

Brytyjczycy świętują 27 maja Spring Bank Holiday, a Amerykanie obchodzą Dzień Pamięci, więc obroty na globalnych giełdach mogą być słabsze.

Indeksy w Europie - godz. 09.20