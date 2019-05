APS Energia może przeprowadzić skup akcji w I połowie 2020 r.



Warszawa, 27.05.2019 (ISBnews) - APS Energia może przeprowadzić skup akcji w I połowie 2020 r., poinformował ISBnews prezes Piotr Szewczyk.

"Jeśli ta sytuacja na giełdzie będzie się utrzymywać i poziom ceny akcji będzie niski, to będziemy musieli coś z tym zrobić. Dla tego celu mamy ok. 4,5 mln zł na kapitale rezerwowym i prawdopodobne wykorzystamy ten moment. Wszystko będzie zależeć od sytuacji finansowej spółki" - powiedział Szewczyk w rozmowie z ISBnews.

Nie jest wykluczone, że spółka przeprowadzi buy-back jeszcze w tym roku.

"Bardziej prawdopodobne, że stanie się to w I połowie przyszłego roku, przy konsumpcji zysku za ten rok, bo zakładam, że będzie zysk" - wskazał prezes.

APS Energia S.A. jest producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 123,93 mln zł w 2018 r.

Kamila Wajszczuk

(ISBnews)