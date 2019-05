Mabion: Walidacja wniosku rejestracyjnego dot. Mabion CD20 zakończona pozytywnie



Warszawa, 27.05.2019 (ISBnews) - Pozytywnie zakończyła się walidacja drugiego wniosku rejestracyjnego na lek o roboczej nazwie MabionCD20 przez EMA i tym samym przyjęto go do procedury oceny, podał Mabion.

"Spółka informuje, że potwierdzenie przyjęcia wniosku do oceny nie gwarantuje zatwierdzenia produktu przez Europejską Agencję Leków" - czytamy w komunikacie.

Mabion S.A. to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect pozyskując 22,8 mln zł, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

(ISBnews)