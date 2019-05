W niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego, PiS uzyskało 45,38 proc. głosów, KE - 38,47 proc., Wiosna - 6,06 proc. PiS zdobyło 27 mandatów, Koalicja Europejska - 22, a Wiosna - 3.

Spośród ministrów mandat europosła uzyskała wicepremier Beata Szydło, która zdobywając 525 tys. głosów osiągnęła w wyborach do PE najlepszy wynik w Polsce. Do Parlamentu Europejskiego pojedzie także szef MSWiA Joachim Brudziński, minister rodziny Elżbieta Rafalska, szefowa MEN Anna Zalewska, minister w KPRM Beata Kempa i rzecznik rządu Joanna Kopcińska.

Szydło w Radiu Zet podkreśliła, że dobry wynik PiS jest efektem ciężkiej pracy, ale też dużym zobowiązaniem. "Firmuję politykę rządu, który od 2015 r. zrealizował bardzo dużo projektów dla Polaków, w tym społecznych. Najważniejsze jest to, że dotrzymujemy słowa i jesteśmy wiarygodni" - powiedziała wicepremier.

Pytana o konkretny termin rekonstrukcji rządu przypomniała, że "w ciągu 14 dni nowi europarlamentarzyści muszą zrzec się swoich funkcji i to jest czas, który określa moment podjęcia decyzji". "Dzisiaj i jutro pan premier jest w Brukseli na szczycie Rady Europejskiej, więc te zmiany będą pod koniec tygodnia lub na początku przyszłego tygodnia" - zapowiedziała Szydło.

Jak zaznaczyła, decyzje te muszą być podjęte w gremium politycznym. "Ta decyzja, kiedy się spotkamy to jest decyzja prezesa Jarosława Kaczyńskiego, sądzę, że w najbliższych dniach" - dodała.

Wicepremier była też pytana, czy z rządu odejdą wszyscy ministrowie, którzy zdobyli mandat do PE. "Oczywiście to jest tak, że jeżeli startujemy w wyborach, uzyskujemy mandat wyborczy, to potem nie możemy próbować oszukiwać wyborców, tak jak to próbowali niektórzy politycy mówiąc: +startuję w wyborach, ale potem zrezygnuje, bo będę startował w kolejnych+. My traktujemy wyborców poważnie, dlatego wygrywamy" - podkreśliła Szydło.

Pytana, kto zastąpi Elżbietę Rafalską odpowiedziała, że decyzje personalne dotyczące składu rządu będzie podawał do publicznej wiadomości premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczyła jednocześnie, że "zespół w ministerstwie rodziny jest bardzo dobry". "Tam jest wielu doświadczonych wiceministrów, którzy na pewno poradzą sobie z prowadzeniem tego resortu. To są osoby, które od początku kadencji pracują przy tych projektach społecznych i mają ogromne doświadczenie w tym zakresie" - dodała wicepremier.

Pytana, czy do rządu wejdzie posłanka PiS Elżbieta Witek, oceniła że ma ona "ogromne kompetencje". "Rekomendowałabym panią Elżbietę Witek na każde stanowisko w rządzie" - podkreśliła.

Wicepremier Szydło była też pytana, czy jeszcze przed jesiennymi wyborami do parlamentu, rząd przedstawi nowe propozycje programowe. Wskazała, że w tym roku rząd będzie realizował program dotyczący tzw. nowej piątki PiS, który zapowiedzieli na lutowej konwencji prezes partii Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. "Przedstawimy jesienią do wyborów parlamentarnych propozycje programowe, które będziemy chcieli zrealizować w następnej kadencji" - oświadczyła.(PAP)

