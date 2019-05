LPP miało 114,59 mln zł straty netto, 132,15 mln EBITDA wg MSSF16 w I kw. 2019



Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - LPP odnotowało 114,59 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 104,77 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Strata operacyjna wyniosła 100,22 mln zł wobec 117,73 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA według MSSF16 wyniósł w I kw. tego roku 132,15 mln zł wobec -33,28 mln zł według MSSF17 rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 827,68 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 1 580,35 mln zł rok wcześniej.

"Największe nominalne wzrosty sprzedaży w I kwartale 2019 roku wygenerowało Reserved. Wynik ten marka uzyskała dzięki kolekcjom, które spotkały się z uznaniem klientek i klientów oraz konsekwentnemu rozwojowi powierzchni (otwarcia nowych salonów, w tym na nowych rynkach jak Kazachstan, Słowenia, Bośnia i Hercegovina oraz Izrael). Największe dynamiki sprzedaży w I kwartale 2019 roku zanotowały: marka Sinsay, dzięki udanej kolekcji i dynamicznemu rozwojowi powierzchni oraz marka House, dzięki kontynuacji poprawy kolekcji r/r. Natomiast marka Mohito pokazała wzrost sprzedaży r/r dzięki ulepszonej kolekcji Wiosna/Lato 2019. Dwie marki: Reserved i Cropp w I kwartale 2019 roku wygenerowały więcej przychodów z zagranicy niż z kraju" - czytamy w raporcie.

W I kwartale 2019 roku GK LPP odnotowała dynamiczny wzrost sprzedaży na Bliskim Wchodzie i w Europie. Wzrost na Bliskim Wschodzie był wynikiem udanego debiutu na rynku izraelskim w III kwartale 2018 roku, a w Europie wynikał z wysokich dynamik w krajach CEE i SEE. Grupa odnotowała również wysokie dynamiki w rejonie CIS, ze względu na wzrosty sprzedaży we wszystkich krajach tego regionu oraz wpływ nowego rynku (Kazachstan). W I kwartale 2019 roku największy nominalny przyrost przychodów r/r odnotowała Polska i Rosja, dodano w informacji.

Przychody ze sprzedaży w I kwartale 2019 roku wzrosły o 15,7% r/r, głównie dzięki bardzo dobrej sprzedaży w obu kanałach: sklepach tradycyjnych (szczególnie Sinsay oraz Reserved) oraz sklepach e-commerce. Wzrost sprzedaży w sklepach tradycyjnych wynikał ze wzrostu powierzchni handlowej o 8,4% r/r. Wzrost w sprzedaży internetowej był konsekwencją zwiększonej obecności geograficznej oraz nakładów na marketing. Mimo bardzo dobrego przyjęcia kolekcji wiosna/lato, marża handlowa ze względu na większe wyprzedaże w styczniu i lutym oraz wpływ USD w I kwartale 2019 roku zmalała o 1,7 pkt proc. r/r do 43,4%.

Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych LFL (w walutach lokalnych) w I kwartale 2019 roku wzrosły o 11,4% i były dodatnie w każdym miesiącu pierwszego kwartału. Dodatnie LFL w I kwartale odnotowały wszystkie nasze marki. W okresie sprawozdawczym największe (dwucyfrowe) LFL osiągnięte zostały na Litwie, w Rumunii, Ukrainie i Rosji. Dwucyfrowe dodatnie LFL zanotowaliśmy również w Europie Zachodniej (zarówno w Wielkiej Brytanii jak i w Niemczech), podano także.

"Na koniec I kw. 2019 roku GK LPP SA dysponowała 1 724 sklepami w 24 krajach o łącznej powierzchni 1 085,4 tys. m2. Poza granicami Polski znajdowały się 804 sklepy (571,5 tys. m2). Łączna powierzchnia handlowa w porównaniu z I kwartałem 2018 roku wzrosła o 8,4%. W I kwartale 2019 roku największy nominalny przyrost powierzchni w porównaniu do I kwartału roku poprzedniego odnotowała marka Reserved (48,6 tys. m2), natomiast największą dynamikę wzrostu osiągnęła marka Sinsay (25% r/r)" - podano w raporcie.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 69,86 mln zł wobec 14,9 mln zł straty rok wcześniej.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

