Asseco ma umowę na serwis i rozwój systemów bilingowych w Grupie PGE



Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Asseco podpisało umowę z PGE Dystrybucja i PGE Systemy w zakresie świadczenia usług serwisowych i rozwojowych systemów bilingowych HandelMax oraz EnergOS, podała spółka. Łączna wartość kontraktów opiewa na kwotę 13,4 mln zł brutto, z czego 20% wynagrodzenia zostanie przeznaczone na dostosowanie obu systemów do wymaganych zmian. Okres współpracy został wyznaczony na 3 lata.

W ramach zawartych umów Asseco będzie odpowiedzialne za prawidłowe działanie systemów informatycznych HandelMax oraz EnergOS wykorzystywanych w Grupie PGE do obsługi oraz rozliczeń klientów na obszarze trzech oddziałów PGE Dystrybucja: Rzeszów, Zamość oraz Skarżysko-Kamienna, podano.

"Od lat współpracujemy z Grupą PGE, realizując projekty o różnej skali złożoności, świadczymy zarówno usługi serwisowe, jak również wdrożeniowe oraz rozwojowe. Cieszę się, że po raz kolejny zostaliśmy obdarzeni zaufaniem" - powiedziała dyrektor Działu Sprzedaży Asseco Poland Magdalena Kaczmarek, cytowana w komunikacie.

Dodatkowo, w ramach odrębnie podpisanych umów, Asseco będzie świadczyć usługi serwisowe dla systemu do akwizycji danych odczytowych - AUMS ADO oraz portalu dla sprzedawców energii elektrycznej - AUMS PSEE w PGE Dystrybucja. Wartość tego kontraktu opiewa na kwotę blisko 2 mln zł brutto, wskazano również.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)