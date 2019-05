LPP nadal oczekuje 53-54% marży brutto w br., podniosło capex do 870 mln zł



Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - LPP oczekuje poziom marży brutto na sprzedaży na poziomie 53-54% w tym roku, a wydatki inwestycyjne zwiększone zostały do około 870 mln zł w 2019 r., wynika ze słów wiceprezesa Przemysława Lutkiewicza.

"Podtrzymujemy, że marża grupy powinna znaleźć się w przedziale 53-54% w tym roku. Warto jednak zauważyć, że zgodnie z przejściem na MSSF16 (obejmuje 13 miesięcy) obejmuje on dwa stycznie, a początek roku zawsze tradycyjnie zawsze jest najsłabszy w naszej branży" - powiedział Lutkiewicz podczas konferencji prasowej.

Spółka zakłada także wzrost powierzchni o 12% w 2019 r.

"Planowany capex na ten rok nieco zwiększyliśmy do ok. 870 mln zł (wzrost o ok. 9% r/r) z czego wydatki na sklepy wyniosą ok. 680 mln zł" - powiedział także Lutkiewicz.

Capex na ten rok zakłada także wydatki na: biura ok. 110 mln zł, obszar logistyki 30 mln zł, a 50 mln zł na obszar IT.

Lutkiewicz wyjaśnił, że spółka znalazła się na tzw. "górce inwestycyjnej" związanej ze zwiększaniem powierzchni salonów, a także planowaną budową magazynu w Brześciu Kujawskim i budową biurowca w Gdańsku.

"Ta 'górka inwestycyjna' będzie trwała w latach 2019-2021. Największy poziom wydatków zanotujemy w 2020 r. ok. 980 mln zł, a w następnym powinien ponownie spaść do ok. 820 mln zł, a w 2022 roku zakładamy, że capex wyniesie już ok. 500 mln zł" - powiedział ISBnews Lutkiewicz.

LPP zakłada także dalszy dynamiczny wzrost sprzedaży w e-commerce.

"Sprzedaż online w 2018 r. wynosiła 712 mln zł, w tym roku ma wzrosnąć do ponad 1 mld zł" - dodał wiceprezes.

Sprzedaż internetowa w I kw. 2019 r. stanowiła 12% przychodów z Polski i 10,5% sprzedaży grupy.

Według Lutkiewicza, większy nacisk będzie położony w najbliższym czasie na reklamy. "Nie jest jednak naszym celem wzrost za wszelką cenę. Musimy zmniejszyć koszty logistyczne, stąd nasze plany dotyczące otwarcia nowych magazynów pod e-commerce w Rumunii i na Słowacji" - powiedział wiceprezes.

Dodał, że ten planowany wzrost sprzedaży w e-commerce osiągnie m.in. dzięki otwarciu w II poł. roku e-sklepu dla wszystkich krajów UE i na Ukrainie. "Liczymy, że otworzymy ten e-sklep w III kw., ale nie jestem pewien czy będzie to lipiec czy sierpień" - wskazał.

Lutkiewicz podtrzymał także plany dotyczące wdrożenia RFID w marce Reserved w tym roku.

"Chcemy przeszkolić cały personel, a od przyszłego roku chcemy wdrożyć RFID w kolejnych markach" - powiedział.

Powierzchnia magazynowa w Strykowie pod e-commerce została zwiększona do 46,6 tys. m2 z 30 tys. m2 i jest możliwość powiększenia tej powierzchni do 66 tys. m2. W Rumuni w II poł. roku uruchomiony zostanie magazyn do obsługi e-commerce dla całego regionu o powierzchni 22 tys.m2. Na Słowacji magazyn o powierzchni 25,4 tys.m2 (z możliwością do zwiększenia do 32,7 tys.m2 w 3 lata) zostanie uruchomiony w I kw. 2020 r. i ma on obsługiwać kraje z Europy Środkowej a także Niemcy).

"Biorąc pod uwagę planowaną budowę magazynu w Brześciu Kujawskim, łącznie szacujemy, że do 2020 r. cała sieć dystrybucji powierzchnia zwiększy się o kolejne 150 tys. m2" - powiedziała PR manager LPP Monika Wszeborowska.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)