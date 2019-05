W.Brytania: Rzecznik May: przełamanie pata wokół brexitu rolą jej następców

Źródło: PAP

Rzecznik brytyjskiej premier Theresy May nie chciał skomentować obietnic składanych przez niektórych kandydatów do jej zastąpienia, mówiąc jedynie, że teraz to inni muszą spróbować przełamać pat wokół brexitu.