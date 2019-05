Tauron przeznaczy 5-6 mld zł na inwestycje w OZE do 2025 roku



Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia szacuje, że dodatkowe 900 MW farm wiatrowych na lądzie i 300 MW fotowoltaiki do 2025 roku to nakłady rzędu 5-6 mld zł, poinformował wiceprezes Taurona ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Jarosław Broda.

"Zakładamy, że będą to wydatki rzędu 5-6 mld zł. Przy tym chcielibyśmy, żeby udział Taurona był nie większy niż 20%, a reszta finansowana byłaby we współpracy z innymi partnerami oraz długiem. Nie chcemy robić tych inwestycji sami, nie mamy zdolności, żeby zbudować taką skalę, która ma znaczenie" - powiedział Broda na konferencji prasowej.

"Oceniamy, że wzrost cen uprawnień do emisji CO2 ma charakter trwały" - dodał wiceprezes ds. finansów Marek Wadowski.

W ocenie Brody, wzrost cen uprawnień spowoduje urentownienie najlepszych projektów OZE nawet bez systemu wsparcia.

"To wsparcie określa horyzont konwencjonalnych aktywów wytwórczych. Pozostała część wytwarzania musi opierać się na OZE" - powiedział prezes Taurona Filip Grzegorczyk.

Rada nadzorcza Tauron Polska Energia zaakceptowała wczoraj aktualizację kierunków strategicznych spółki, będących uzupełnieniem strategii Grupy Tauron na lata 2016-2025. Dzięki realizacji planowanych działań możliwe będzie zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej Grupy Tauron z 10% w 2018 r. do 28% w 2025 r. i 66% w 2030 r.

"Po roku 2025 dalszy rozwój OZE będzie oparty częściowo na inwestycjach w offshore, a częściowo na innych źródłach" - powiedział Broda w kuluarach konferencji.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18 121,75 mln zł w 2018 r

(ISBnews)