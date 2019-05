Tauron: Bez dezinwestycji plany inwestycji w OZE będą musiały zostać skorygowane



Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Jeżeli zakładane dezinwestycje Grupy Tauron nie dojdą do skutku, weryfikacji będą musiały ulec także plany w zakresie energetyki odnawialnej, poinformował wiceprezes Taurona ds. finansów Marek Wadowski.

"Chcemy poszukać partnerów dla takich aktywów, jak Zakład Górniczy Janina czy spółka Tauron Ciepło, bo nawet po zmianie właściciela będziemy musieli utrzymywać z nimi ścisłe relacje, na przykład nadal będziemy potrzebowali węgla z Janiny" - powiedział Wadowski w kuluarach konferencji prasowej.

Zaznaczył, że jeśli dezinwestycje nie dojdą do skutku, spółka będzie też musiała skorygować plany w zakresie rozwoju OZE.

"Nie znaczy to, że te inwestycje są uzależnione od sukcesu dezinwestycji, na przykład farmy wiatrowe o mocy 200 MW, wchodzące w skład planowanych 900 MW i farmy fotowoltaiczne o mocy kilkudziesięciu MW powstaną bez względu na efekt przeglądu opcji strategicznych, ale cały program mógłby wymagać pewnych korekt" - zastrzegł.

Wiceprezes Taurona zapewnił, że spółka chce rozpocząć przegląd opcji "jak najszybciej", ale nie określił spodziewanego harmonogramu dezinwestycji.

"Nie wykluczamy różnych opcji, na przykład sprzedaży tylko części udziałów w spółce Tauron Ciepło lub sprzedaży etapami" - powiedział.

Oprócz ZG Janina i Tauron Ciepło w ramach opcji Tauron będzie analizował zbycie udziałów w EC Stalowa Wola i spółce PGE EJ1.

Przedstawiciele zarządu spółki nie chcieli ujawnić, jakiej kwoty spodziewają się za te aktywa. "Spodziewamy się kwoty rynkowej" - powiedział jedynie prezes Filip Grzegorczyk.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18 121,75 mln zł w 2018 r

(ISBnews)