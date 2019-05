RN JSW wszczęła postępowanie na stanowiska prezesa i członków zarządu



Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska członków zarządu, podano w ogłoszeniu. Zgłoszenia należy nadsyłać do 11 czerwca br.

"Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na niżej wymienione stanowiska członków zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej X kadencji: prezesa zarządu, zastępcy prezesa zarządu ds. technicznych, zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomicznych, zastępcy prezesa zarządu ds. handlu, zastępcy prezesa zarządu ds. strategii i rozwoju" - czytamy w komunikacie.

Jak wskazała spółka, pisemne zgłoszenia kandydatów / kandydatek należy złożyć w zaklejonej kopercie w terminie do 11.06.2019 r. do godz. 12.00 w kancelarii głównej mieszczącej się w siedzibie spółki (kancelaria czynna w dni robocze w godz. od 6.30 do 14.00) lub przesłać pocztą na adres Spółki: 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Aleja Jana Pawła II 4.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)