Akcjonariusze Arctic Paper zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2018 rok



Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Arctic Paper zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu całego zysku za 2018 r., w kwocie 19,52 mln zł, na kapitał rezerwowy, podała spółka.

"Walne zgromadzenie spółki postanawia zysk netto spółki za rok obrotowy 2018 r. w kwocie: 19 523 393,2 zł przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy spółki" - czytamy w uchwale walnego.

W marcu br. prezes spółki Michał Jarczyński zapewniał, że brak wypłaty dywidendy z zysku za 2018 rok nie oznacza odejścia spółki od dotychczasowej polityki dywidendowej.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 3,16 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)