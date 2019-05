"Transformacja cyfrowa zajmuje wysokie miejsce na agendzie liderów biznesu w polskich firmach. Kluczową kwestią pozostaje jednak, jak ją skutecznie przeprowadzić uwzględniając specyfikę danej branży czy miasta. Tutaj właśnie dostrzegamy naszą rolę, aby wspierać klientów w procesie zmian i towarzyszyć im jako zaufany partner na każdym etapie transformacji" - powiedział Loughran podczas konferencji Microsoft Innovation Summit.

W oparciu o chmurę Microsoft polscy partnerzy koncernu wdrażają technologie, które mają zbliżyć do siebie światy online i offline oraz dostosować je do zmieniających się potrzeb i oczekiwań w cyfrowym świecie. Wśród firm partnerskich jest m.in. giełdowe Asseco, Comarch, 4mobility, MedApp, czy AMS z grupy Agory, a także T-Mobile Polska.

"Microsoft daje partnerom w ramach City of the Future wsparcie w wyjściu do klienta, technologie chmurowe z AI, IoT, zaawansowaną analitykę do obsługi danych. Polskie miasta stają w obliczu ograniczonego dofinansowania unijnego na data center i dlatego chmura staje się najlepszym i najtańszym rozwiązaniem wdrażania rozwiązań cyfrowych. Chmura daje zużycie infrastruktury dostosowane do potrzeb, skalowanie, optymalizację możliwości obliczeniowej na przyszłość i pozytywny cash flow. Chmura jest ekonomicznym rozwiązaniem, która eliminuje strach przed inwestycjami ze względu na niewielkie koszty pilotażu. W efekcie coraz więcej miast jest gotowych na chmurę" - powiedział SMC Sector Lead, Tomasz Dorf.

Koncepcja City of the Future, obok smart city, oferuje ponadto m.in. rozwiązania w zakresie edukacji i służby zdrowia. Według deklaracji Microsoft, będzie dalej rozwijana z kolejnymi polskimi partnerami.

"Jeśli nie ma polskiego rozwiązania w danym zakresie, to wtedy bierzemy partnera zagranicznego, ale 90 proc. to rozwiązania krajowe. Chcemy pomagać polskim firmom w zdobywaniu świata. Mamy listę kolejnych rozwiązań, które potencjalnie mogą dołączyć. Teraz czeka nas wspólna działalność marketingowa, pokazywanie rozwiązań miastom i dostosowanie koncepcji pod ich indywidualne priorytety. Portfolio rozwiązań jest wystarczająco szerokie" - dodał przedstawiciel Microsoft.

Wcześniej Microsoft udostępnił przestrzeń handlową z rozwiązaniami transformacji cyfrowej Microsoft Store of the Future 2.0 na warszawskim Grochowie.

Pod koniec ub.r. Microsoft opracował i zaprezentował koncepcję "Energy Market of the Future" (Rynku Energii Przyszłości) dla branży energetycznej, oferując na swojej platformie ponad 20 rozwiązań technologicznych w większości polskich partnerów.

W październiku ub.r. polski oddział Microsoft opracował i wprowadził na krajowy rynek koncepcję transformacji cyfrowej dla branży przemysłowej "Factory of the Future" (Fabryka Przyszłości). W pierwszej fazie, koncern na swojej platformie oferuje 30 rozwiązań technologicznych w decydującym stopniu polskich partnerów.

