BAH podpisał umowę z Surprice dotyczącą franczyzy w Czechach



Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - BA Car Rental (BACR), spółka zależna British Automotive Holding (BAH), podpisała z Surprice Rentals umowę franczyzy na rynku czeskim, podał BAH.

"Przedmiotem umowy jest określenie warunków współpracy w zakresie prowadzenia przez BACR wypożyczalni samochodów pod nazwą 'Surprice Car Rentals Czech Republic' oferującej wynajem pojazdów osobowych. Na podstawie umowy BACR zobowiązała się udostępniać w określonym czasie i miejscu samochody osobowe w celu ich wynajmu klientom Surprice, których wydanie odbiór będzie następował na terenie lotnisk w Czechach (na moment podpisania umowy na lotniskach w Pradze, Ostrawie i Brnie, z możliwością rozszerzenia działalności na inne lotniska lub miasta)" - czytamy w komunikacie.

Umowa została zawarta na czas oznaczony do 31 maja 2024 r. z możliwością jej przedłużania co kolejne 5 lat, dodano.

Czechy będzie to kolejny - po Polsce - kraj, gdzie grupa będzie miała wyłączność na prowadzenie działalności wypożyczalni aut pod marką SurPrice.

British Automotive Holding to generalny importer, wyłączny przedstawiciel na Polskę oraz diler samochodów Jaguar, Land Rover i Aston Martin. W ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym spółka sprzedała na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)