"W pierwszym kwartale 2019 roku nastąpiła też zmiana na pozycji lidera. Huawei wyprzedził Samsunga pod względem sprzedaży urządzeń, na trzecim miejscu bez zmian pozostał Apple, a Xiaomi uplasował się na miejscu czwartym. Udziały Apple i Xiaomi zmniejszyły się w porównaniu do I kwartału 2018 roku, za to udział należącej do Lenovo marki Motorola wzrósł o blisko 4 punkty procentowe" – czytamy w komunikacie.

"W I kwartale 2019 roku Huawei wprowadził kilka nowych smartfonów, co przy intensywnym wsparciu marketingowym pozwoliło firmie zdobyć największy udział w polskim rynku. Dotychczasowy lider - Samsung - swoje portfolio odświeżył dopiero na przełomie pierwszego i drugiego kwartału, stąd też w drugim kwartale można byłoby spodziewać się walki o pozycję lidera, jednak sankcje amerykańskie wobec Huawei wprowadzają duży element niepewności odnośnie finalnej reakcji użytkowników" - ocenił analityk IDC Marek Kujda, cytowany w komunikacie.

International Data Corporation (IDC) to jedna z największych firm zajmujących się badaniami rynku i doradztwem w zakresie informatyki, telekomunikacji i elektroniki użytkowej.

