Alchemia otrzyma dofinansowanie z NCBR na projekt dot. walcowania rur



Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Alchemia podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, występującym w roli tzw. instytucji pośredniczącej (NCBR), umowę na max. 48,15 mln zł dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn: "Innowacyjna technologia walcowania rur bezszwowych ze stali stopowych o projektowanych parametrach jakościowych przeznaczonych dla przemysłu energetycznego i wydobywczego" realizowanego w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, podała spółka. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 118,56 mln zł.

Powyższy projekt będzie realizowany w ramach Oddziału Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem, podano.

"Całkowity koszt realizacji ww. projektu wynosi 118,56 mln zł, co odpowiada kwocie wydatków kwalifikowalnych tego projektu. Zgodnie z zawartą umową dofinansowanie ww. projektu wyniesie nie więcej niż 48,15 mln zł, co stanowi ok. 40,6% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach tego projektu. Okres kwalifikowalności kosztów dla ww. projektu rozpoczyna się z początkiem października 2019 r. i kończy się w dniu złożenia wniosku o płatność końcową, tj. z końcem września 2022 r." - czytamy w komunikacie.

Dofinansowanie w ramach umowy zostanie wypłacone po ustanowieniu i wniesieniu przez spółkę zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, przy czym zasadniczą formą zabezpieczenia będzie weksel własny in blanco. W pozostałym zakresie postanowienia umowy (w tym w szczególności w zakresie jej rozwiązania czy warunków ewentualnego zwrotu udzielonego dofinansowania) nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, podano również.

W ocenie zarządu, realizacja tego projektu wpłynie pozytywie na rozwój oraz innowacyjność spółki i tym samym projekt ten wpisuje się w strategię grupy kapitałowej Alchemia, podsumowano.

Grupa Alchemii koncentruje się na działalności związanej z produkcją stali. Działalność operacyjna jest skupiona w spółkach zależnych. Spółka-matka zajmuje się handlem.

(ISBnews)