Prezes Portu Lotniczego Lublin Krzysztof Wójtowicz podkreślił, że rozbudowa terminala jest „kamieniem milowym w krótkiej historii lotniska”.

„Już po niespełna siedmiu latach działalności nastąpiła konieczność powiększenia naszej przestrzeni potrzebnej do odprawy pasażerów. Jest to związane ze wzrostem ruchu pasażerskiego. To dowód na to, że lotnisko się rozwija. Nie samo lotnisko, bo lotnisko nie produkuje pasażerów. Jest to efekt rozwoju naszego regionu. Przybywa inwestycji, nowych firm, miejsc pracy, podnosi się jakość życia” – powiedział Wójtowicz.

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk powiedział, że lotnisko jest „oknem na świat” miasta i regionu. „Dzięki istnieniu lotniska jest więcej europejskich inwestorów. Przedsiębiorcy chcą mieć możliwość szybkiego przemieszczania się. Gdy na skutek bankructwa przewoźnika nastąpiła utrata połączenia z Monachium, to kilku inwestorów niemieckich, których mamy, zgłaszało nam ten problem” – powiedział Żuk.

„Obecną liczbę pasażerów korzystających z lotniska osiągnęliśmy w ciągu kilku lat, gdy Rzeszów osiągał to przez kilkanaście lat. To pokazuje skalę przyśpieszenia. Terminal rozbudowany dzisiaj jest niezbędny, żeby obsłużyć do miliona pasażerów rocznie. (…) Jeśli ten sukces portu lotniczego będzie, to będziemy musieli za kilka lat kolejny terminal budować. To jak w biznesie, cały czas inwestowanie i ucieczka do przodu, my to samo robimy z całą infrastrukturą” – dodał prezydent Lublina.

Terminal lotniska został rozbudowany o 2,1 tys. m.kw. Od strony wschodniej powstał nowy segment budynku, który ma prawie 35 m długości, 62 m szerokości oraz 8 m wysokości. W nowej części hali zlokalizowano m.in. poczekalnię dla pasażerów, nowy punkt kontroli bezpieczeństwa, pomieszczenia służbowe Służby Ochrony Lotniska, Służby Celnej i Służby Granicznej, pomieszczenia techniczne.

W nowej części odprawiani będą pasażerowie ze strefy Schengen, a w istniejącej wcześniej hali odlotów - pasażerowie spoza strefy Schengen. Dzięki inwestycji zwiększyła przepustowość lotniska, może być teraz jednocześnie obsługiwane pięć samolotów. Strefa handlowa powiększona została czterokrotnie.

Obecnie z Portu Lotniczego Lublin operuje trzech przewoźników. Są to Polskie Linie Lotnicze LOT oraz niskokosztowe linie Wizzair i Ryanair. W siatce połączeń są lotniska w Antwerpii, Dublinie, Eindhoven, Kijowie, Londynie, Oslo, Tel Awiwie i Warszawie.

W porcie Lotniczym Lublin otwartym w grudniu 2012 r., dotychczas odprawiono ponad 2 mln pasażerów. W 2017 r. było to 430 tys. podróżnych, a w 2018 r. – 455 tys. W tym roku – do końca kwietnia – z lotniska skorzystało 104 tys. pasażerów.

Lotnisko położone jest w podlubelskim Świdniku. Udziały w spółce Port Lotniczy Lublin należą do samorządów Lublina, województwa lubelskiego, miasta Świdnik i powiatu świdnickiego. Wykonawcą rozbudowy terminala była firma Strabag, inwestycja kosztowała 10,6 mln zł netto.

