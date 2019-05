PGE GiEK ma umowy na 72,2 mln zł pożyczek z WFOŚiGW na projekty w El. Opole



Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (WFOŚiGW) dwie umowy o dofinansowanie projektów proekologicznych, które zrealizowane zostaną w Elektrowni Opole, podała spółka. Na podstawie umów PGE GiEK otrzyma pożyczki w wysokości 72,2 mln zł.

"Wsparcie otrzymały projekty, które zakładają redukcję emisji pyłów poprzez modernizacje elektrofiltrów na blokach 3 i 4" - czytamy w komunikacie.

W lutym br. PGE GiEK zawarła z WFOŚiGW trzy umowy o udzielenie pożyczek, co łącznie daje sumę 187,4 mln zł na ograniczenie emisyjności jednostek opolskiej elektrowni, dostosowując ją do konkluzji BAT, zaznaczono.

"Odpowiedzialność za bezpieczeństwo energetyczne wiążemy z troską o środowisko naturalne. Zrealizowaliśmy już kilkadziesiąt projektów współfinansowanych ze środków pomocowych, które zyskały aprobatę funduszu ochrony środowiska, co jest najlepszym dowodem, że działania naszej spółki w zakresie ochrony środowiska są dostrzegane i doceniane. Tak duże wsparcie finansowe przyczyni się do dostosowania pracy bloków do zaostrzonych norm środowiskowych, które zaczną obowiązywać już za dwa lata. Zapewni to pracę bloków 3 i 4 Elektrowni Opole po 2021 roku i przyczyni się do poprawy jakości powietrza" - powiedział prezes PGE GiEK Robert Ostrowski, cytowany w komunikacie.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

