OT Logistics miało 4,88 mln zł straty netto, 31,04 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.



Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - OT Logistics odnotowało 4,88 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 4,36 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,93 mln zł wobec 3,17 mln zł zysku rok wcześniej.

W pierwszym kwartale grupa zanotowała ponad dwukrotny wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, które wyniosły 24,5 mln zł. Wypracowany wynik netto grupy nadal był ujemny, głównie z uwagi na utrzymujące się w I kwartale wysokie koszty finansowe, podano w komunikacie.

Wynik EBITDA grupy wyniósł w I kw. br. 31,04 mln zł wobec 18,15 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowany wynik EBITDA za I kw. wyniósł ponad 31 mln zł, co oznacza wzrost o 71% r/r. Wyniki grupy kapitałowej OT Logistics w I kw. 2019 r. przedstawiane są po raz pierwszy po wdrożeniu standardu sprawozdawczości MSSF 16. Porównywalny wynik EBITDA (skorygowany o wpływ zastosowania nowej metodologii i po oczyszczeniu o zdarzenia jednorazowe z ubiegłego roku) zwiększył się o ponad 30% rok do roku do poziomu 15,8 mln zł. Wdrożenie standardu MSSF 16 skutkuje uwzględnieniem w bilansie aktywów objętych umowami leasingu przy równoczesnym wzroście poziomu EBITDA wynikającym ze spadku kosztów usług najmu i wzrostu kosztów amortyzacji" - czytamy w komunikacie.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 245,69 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 226,66 mln zł rok wcześniej.

"Pierwszy kwartał przyniósł poprawę naszych wyników operacyjnych m.in. za sprawą renegocjacji części umów, co pozytywnie wpływa na przychody i marże, a także dzięki rozsądnemu ograniczeniu nakładów inwestycyjnych. Z miesiąca na miesiąc generujemy dodatnie przepływy z działalności operacyjnej. Chcemy utrzymać ten trend, choć wiemy, że jest to wyzwanie dla całej grupy. W końcu zaraportowaliśmy też wyniki bez materialnego wpływu zdarzeń jednorazowych nie związanych z bieżącym prowadzeniem biznesu, co powinno ułatwić inwestorom ocenę naszej bieżącej i przyszłej sytuacji" - powiedział prezes Radosław Krawczyk, cytowany w komunikacie.

Dodał, że pierwszy kwartał i całe półrocze 2019 r. to punkt zwrotny dla OT Logistics. "Zakończyliśmy właśnie udany proces refinansowania obligacji o wartości ponad 100 mln zł. Dzięki porozumieniu w wierzycielami finansowymi możemy w pełni skupić się na zwiększaniu naszej efektywności operacyjnej i wdrażaniu planu naprawczego, który przyjęliśmy pod koniec 2018 r." - wskazał Krawczyk.

Poprawę wyników operacyjnych widać szczególnie w kluczowym dla grupy kapitałowej segmencie spedycji, który w I kw. 2019 roku wypracował niemal 60% skonsolidowanych przychodów. Dzięki szerokiemu wachlarzowi usług oraz silnej pozycji rynkowej spółki zależnej C.Hartwig Gdynia udało się zwiększyć przychody ze spedycji o 22% r/r do 145,9 mln zł, a wynik EBITDA o niemal połowę, do 6,5 mln zł. Poprawa dostrzegalna jest także w segmencie portowym. Po oczyszczeniu z efektu wdrożenia standardu MSSF 16 wynik EBITDA portów grupy wzrósł do ok. 4,9 mln zł z 3,4 mln w pierwszym kwartale 2018 r., podano także.

"Wynik poprawił również segment żeglugi śródlądowej i pozostałych przewozów, m. in. dzięki renegocjacji cen, a także dzięki zniesieniu opłat za korzystanie z kanałów w Niemczech. Na rynku niemieckim rosną też przewozy kontenerów do portu w Hamburgu, drogą śródlądową. Pod presją pozostają wyniki w segmencie kolejowym, gdzie problemy z dostępnością dzierżawionego taboru oraz remonty szlaków kolejowych negatywnie wpłynęły na osiągniętą rentowność. Jednak dzięki inicjatywie z 2018 r. polegającej na pozyskaniu nowoczesnych lokomotyw wyniki segmentu kolejowego stopniowo powinny się poprawiać" - czytamy dalej.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 4,54 mln zł wobec 2,9 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r.

(ISBnews)