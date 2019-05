BoomBit został zwolniony z długu obejmującego wypłatę dywidendy za 2017 r.



Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze (wspólnicy poprzednika prawnego spółki - spółki Aidem Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku) dokonali zwolnienia BoomBit z długu obejmującego wypłatę przez spółkę dywidendy za rok 2017 na rzecz wskazanych akcjonariuszy w łącznej kwocie 1,68 mln zł, podała spółka.

"Zarząd BoomBit informuje, że zawarła umowy z: Karoliną Szablewską-Olejarz, Marcinem Olejarzem, spółką ATM Grupa z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz spółką We Are One Ltd z siedzibą w Larnace, Cypr, na podstawie których akcjonariusze (wspólnicy poprzednika prawnego spółki - spółki Aidem Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku) dokonali zwolnienia spółki z długu obejmującego wypłatę przez spółkę dywidendy za rok 2017 na rzecz wskazanych akcjonariuszy w łącznej kwocie równej 1 680 000 zł" - czytamy w komunikacie.

Spółka przypomina, że zobowiązanie do wypłaty dywidendy wynikało z uchwały nr 4 zwyczajnego zgromadzenia wspólników Aidem Media Sp. z o.o. (poprzednika prawnego spółki) z dnia 17 maja 2018 roku.

BoomBit S.A. to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Obecnie w zlokalizowanych na całym świecie biurach grupy pracuje ponad 250 specjalistów, a portfolio gdańskiego dewelopera i wydawcy gier to ponad kilkaset tytułów, których łączna liczba pobrań przekroczyła 550 mln. Do najpopularniejszych gier BoomBit należą "Dancing Line", "Build a Bridge!", "Tanks A Lot!", "Darts Club", "Car Driving School Simulator" oraz gry z serii "Tiny Gladiators".

