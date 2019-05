Asseco wdroży e-Usługi w 9 szpitalach województwa lubelskiego



Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Asseco Poland wygrało 9 postępowań o łącznej sumie ponad 16,5 mln zł brutto, w związku z czym wdroży e-Usługi związane z obsługą pacjentów oraz udostępnieniem elektronicznej dokumentacji medycznej przez szpitale województwa lubelskiego, podała spółka. Informatyzacja wszystkich placówek medycznych w regionie potrwa do końca bieżącego roku.

Dotychczas prace zostały zakończone w czterech jednostkach tj. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim oraz Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łukowie.

W ramach realizacji umów Asseco wdraża oprogramowanie, które ma przede wszystkim usprawnić rejestracje pacjentów na wizyty, ułatwić im sprawdzanie wyników badań, a także umożliwić dostęp do dokumentacji medycznej online. Nowe e-Usługi są w pełni integrowane z obecnymi rozwiązaniami działającymi w szpitalach, w tym Szpitalnymi Systemami Informacyjnymi - HIS i zarządzania jednostką - ERP, podano.

"Udostępnienie e-Usług, takich jak na przykład e-Dokumentacja medyczna, e-Skierowania czy e-Zwolnienia generuje określone potrzeby informatyczne w jednostkach służby zdrowia i to niezależnie od skali ich wielkości. Asseco, jako sprawdzony partner służby zdrowia, prowadzi intensywne działania, których celem jest pomoc placówkom w ich informatyzacji oraz spełnieniu oczekiwań regulatora. Ponadto uczestniczymy w zainicjowanych przez Ministerstwo Zdrowia pilotażach. W ten sposób możemy w pełni zweryfikować wymagania placówek medycznych oraz przygotować je do oferowania cyfrowych usług" - powiedział wiceprezes Asseco Poland Krzysztof Groyecki, cytowany w komunikacie.

"Asseco uczestniczy w procesie cyfryzacji placówek medycznych zarówno dużych szpitali, jak i mniejszych przychodni oraz gabinetów lekarskich. Motorem napędzającym do działania jednostki służby zdrowia jest m.in. możliwość otrzymania dodatkowego dofinansowania ze środków unijnych. Dzięki temu są one w stanie zaoferować swoim pacjentom dostęp do e-Usług i tym samym podnieść jakość ich obsługi" - dodał zastępca dyrektora handlowego Asseco Poland Daniel Pastusiak.

Wszystkie projekty prowadzone przez Asseco są współfinansowane ze środków unijnych pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Termin zakończenia wdrożeń został zaplanowany na koniec 2019 roku, przypomniano.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.

(ISBnews)