Boryszew myśli o wyjściu z płynem Borygo poza Polskę i Europę



Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Boryszew planuje w najbliższych tygodniach podpisać umowę dotyczącą wyjścia z płynem Borygo poza Europę, poinformował prezes spółki Piotr Lisiecki.

"Staramy się wychodzić z płynem Borygo poza Polskę i Europę, w najbliższych dniach lub tygodniach, a na pewno w czerwcu, podpiszemy umowę w tej sprawie" - zapowiedział Lisiecki na konferencji prasowej.

Podkreślił, że z punktu widzenia całej grupy nie będzie to znacząca umowa, ale dla zakładu ERG Sochaczew będzie to istotny element dywersyfikacji geograficznej.

"Jesteśmy w tej sprawie już 'po słowie' z kontrahentem pozaeuropejskim" - dodał prezes w kuluarach konferencji.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,1 mld zł w 2018 r.



(ISBnews)