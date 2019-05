Zapisy na akcje CI Games ruszą 4 czerwca, spółka chce pozyskać ok. 10 mln zł



Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Zapisy na maksymalnie 12 mln akcji CI Games emitowanych w ramach kapitału docelowego potrwają od 4 do 10 czerwca. Cena maksymalna została ustalona na 1 zł. CI Games chce pozyskać od inwestorów około 10 mln zł na powiększenie wewnętrznego zespołu deweloperskiego, wsparcie działań marketingowych oraz rozszerzenie portfolio wydawanych gier o nowe tytuły, wynika z opublikowanego dziś memorandum informacyjnego.

"Akcje oferowane są w dwóch transzach - transzy otwartej oraz transzy z prawem pierwszeństwa w obejmowaniu akcji. W pierwszej oferowanych jest 11 mln akcji, gdzie zapisy mogą w niej składać wszyscy zainteresowani inwestorzy, w transzy z prawem pierwszeństwa oferowanych jest 1 mln akcji. Szczegółowe informacje w zakresie konsorcjum domów maklerskich przyjmujących zapisy zostaną podane przed rozpoczęciem zapisów" - czytamy w komunikacie.

Ustalenie ceny emisyjnej akcji CI Games, w oparciu o wszystkie zapisy na akcje oraz przydział akcji CI Games odbędzie się z wykorzystaniem systemu informatycznego GPW. Zapisy na akcje będą przyjmowane przez domy maklerskie w ramach konsorcjum, podano także.

CI Games planuje pozyskać z emisji akcji środki na przyspieszenie rozwoju grupy oraz zwiększenie skali działalności.

"Część środków przeznaczymy na rozwój warszawskiego studia, który będzie prowadzić prace produkcyjne związane z serią 'Sniper Ghost Warrior' oraz sequelem 'Lords of the Fallen'. Jednocześnie chcemy poszerzyć portfolio wydawnicze o kolejne tytuły. Obecnie prowadzimy obiecujące rozmowy dotyczące kilku gier, których premiera planowana jest na lata 2020-2021" - powiedział prezes Marek Tymiński, cytowany w komunikacie.

"Sniper Ghost Warrior Contracts" zadebiutuje w wersji na konsole oraz PC już w 2019 roku. W pierwszym tygodniu czerwca odbędzie się premiera pierwszego, dużego trailera gry - będzie to oficjalne rozpoczęcie kampanii promocyjnej. Obecnie zespół deweloperski pracujący nad grą jest na etapie alfa. Wszystkie mapy są grywalne i można przejść całą grę od początku do końca. Najbliższe miesiące upłyną na dopracowaniu projektu.

"Nie podajemy jeszcze konkretnej daty premiery nowego 'Snajpera', ale pozostało do niej nie więcej niż kilka miesięcy. Ogłosimy ją w momencie, gdy będziemy pewni, że produkt jest już odpowiednio dopracowany i podana data nie będzie zagrożona" - powiedział także Tymiński.

Za niespełna dwa tygodnie "Sniper Ghost Warrior Contracts" zostanie zaprezentowany dziennikarzom oraz partnerom na stoisku spółki, podczas targów E3. Grupa intensywnie rozwija działalność wydawniczą, w ostatnich miesiącach spółka zależna United Label pozyskała globalne licencje na wydanie czterech tytułów, a obecnie rozmawia z kolejnymi zespołami deweloperskimi w zakresie wydawania ich gier. Jeszcze w 2019 r. planowana jest premiera gier "Röki" i "Eldest Souls", a w 2020 r. do graczy trafią "Tails of Iron" i "Horae".

"Głęboko wierzę, że konsekwencja w realizacji naszej strategii oraz doświadczenie i kompetencje w wydawaniu gier staną się źródłem sukcesów w kolejnych latach" - podkreślił prezes.

CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).

