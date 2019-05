Getin Holding oczekuje kontynuacji dobrych wyników spółek zagranicznych



Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Getin Holding oczekuje, że zagraniczne spółki będą kontynuowały trwający od 1,5 roku pozytywny trend rozwoju biznesu i wyników finansowych w kolejnych kwartałach. Kwota ujętych w wyniku holdingu dywidend wyniosła 44 mln zł w I kw. poinformował prezes Getin Holding Piotr Kaczmarek.

"W każdym z krajów sprzyja nam sytuacja ekonomiczna, wszędzie jest co najmniej stabilnie w pozytywnym trendzie. Udało nam się zagraniczne spółki tak zbudować, że działają efektywnie. Co ważne, w tych wynikach nie ma zdarzeń jednorazowych. Na razie we wszystkich krajach sytuacja jest dobra. Wydaje się, że najmniej niespodzianek czeka nas w Rosji i na Białorusi. Jesteśmy chwilę po wyborach na Ukrainie, gospodarka i rynek zareagowały ultraspokojnie, ale trwa tam teraz kryzys parlamentarny. W Rumunii sytuacja polityczna jest dynamiczna, ale gospodarka ma się dość dobrze. Wydaje mi się, że mój względny optymizm ma podstawy" - powiedział Kaczmarek dziennikarzom.

Prezes wskazał, że dywidendy ze spółek zagranicznych stanowią bardzo ważny element wyniku finansowego holdingu. Ich łączna wartość wyniosła 44 mln zł w I kw. br. Wynik jednostkowy holdingu wyniósł 37,2 mln zł w I kw., zaś na poziomie skonsolidowanym strata netto z działalności kontynuowanej, przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 22,47 mln zł.

"Spółki zagraniczne zarobiły 122,1 mln zł w 2018 roku, a jeśli weźmiemy 32,2 mln zł, jakie zarobiły w pierwszym kwartale tego roku i przemnożymy przez 4, to jest to kwota wyższa, niż suma zysków za ubiegły rok. Wynik pierwszego kwartału jest organiczny i może być powtarzalny" - powiedział prezes.

Grupa Idea Bank SA osiągnęła wynik netto na poziomie -80,9 mln zł w I kw. Jego głównym determinantem był znaczący koszt odsetkowy związany z utrzymywaniem wysokich wskaźników płynnościowych oraz koszt składek na BFG. Obecnie bank pracuje nad aktualizacją planu naprawczego i zmianą modelu biznesowego, które mają umożliwić spółce stopniowy powrót do rentowności.

"Na pewno dwie części naszego biznesu rozwijają się różnowektorowo. Polska jest pod presją rentowności i współczynników kapitałowych, ale wierzymy to, że wraz z stopniową poprawą wyników Idei, nasz wynik skonsolidowany będzie 'na zielono'. Zagranica kontynuuje dobry trend. Głęboko wierzę, że naprawimy ten bank przy współpracy z regulatorem. Wrócimy do rozmów o bardzo dobrym i efektywnym polskim biznesie" - powiedział prezes.

Kaczmarek poinformował, że rosnące PKB, niska inflacja w Rosji sprzyjają rozwojowi biznesu leasingowego Carcade. Suma umów leasingowych wzrosła w ciągu roku o 46%. Carcade Rosja wypracowała zysk netto na poziomie 3,6 mln zł w I kw.

"Dobry wynik jest zwiastunem dobrego roku. Rosnąca suma bilansowa, koszty pod kontrolą, bardzo dobre ryzyko od 18 miesięcy pokazują bardzo dobry trend i pierwszy kwartał był tego potwierdzeniem. Na razie nie widzę to ciemnych chmur, a nawet chmurek" - zaznaczył.

Na Białorusi Idea Bank będzie w tym roku dążyć do dalszego obniżania wskaźnika koszty do dochodów (C/I), który wyniósł 67% w I kw. Bank dokonuje zmiany modelu biznesowego w stronę banku online, zamknął już 30% oddziałów. Buduje też platformę do wymiany walut online.

"Białoruski regulator dwa lata z rzędu obniża maksymalne stawki, po jakich można kredytować. Spready na biznesie kredytowym są niższe, bo wyższe są koszty finansowania. Wskaźnik C/I wynosi 67% i nie jest to szczyt naszych marzeń. Naszą ambicją jest, by ten wskaźnik był niższy" - powiedział prezes.

Dodał, że na drugim biegunie jest Idea Bank na Ukrainie. Na tym rynku regulator nie ingeruje w wysokość stawek kredytowych. Wskaźnik C/I spadł do poziomu poniżej 30% w I kw. br., a zwrot z kapitałów (ROE) sięga 80%.

"Nie sądzę, by to mogło trwać przez kolejne 10 lat, ale trwa już ponad 2 lata. Bank jest bardzo rentowny i super zyskowny" - podkreślił.

W Rumunii bank utrzymuje rentowność pomimo zwiększonych obciążeń podatkiem bankowym i składką na lokalny Bankowy Fundusz Gwarancyjny i jak poinformował prezes, holding jest "bardzo zadowolony z tego, co udaje się osiągać" w tym kraju.



Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

(ISBnews)