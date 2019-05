Akcjonariusze Trans Polonia zdecydują 26 VI o wypłacie 2,74 mln zł dywidendy



Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Trans Polonia zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 26 czerwca br. o przeznaczeniu jednostkowego zysku netto za 2018 r., w wysokości 195 463,41 zł oraz 2 545 163,31 zł z kapitału zapasowego - łącznie 2 740 626,72 zł na wypłatę dywidendy, wynika z projektów na walne.

"Zwyczajne walne zgromadzenie, na podstawie art. 348 § 4 ksh, ustala dzień dywidendy na 13 sierpnia 2019 r. oraz termin wypłaty dywidendy na 22 sierpnia 2019 r." - czytamy także w projektach.

Wcześniej spółka podała, że w odniesieniu do akcji uprawnionych do dywidendy, kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 0,12 zł.

Jednocześnie walne ma postanowić o pokryciu straty z lat ubiegłych w wysokości 240 605,64 zł, powstałej w wyniku ujęcia efektu wdrożenia

nowego Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej MSSF 9 w całości z kapitału zapasowego (z zysków zatrzymanych).

Trans Polonia odnotowała 5,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 10,46 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 0,2 mln zł wobec 0,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny, oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii, Hiszpanii i Niemczech. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.



(ISBnews)