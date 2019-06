Ten artykuł pochodzi ze specjalnego wydania Dziennika Gazety Prawnej na Dzień Dziecka. Tekst bez korekty i zbędnej ingerencji ze strony dorosłych.

Na czym polega zawód policjanta i jakie cechy powinna mieć osoba chcąca nim zostać?

Głównym zadaniem każdego z nas – każdego policjanta, który nosi mundur, chociaż czasami pracujemy także i bez niego, jest sprawienie, aby wszyscy w naszym pięknym kraju czuli się bezpiecznie. Dlatego policjanci zakładają te mundury, zabierają dodatkowe wyposażenie i każdego dnia wychodzą na ulice naszych miast, wiosek, osiedli i pełnią tam służbę, żebyście mogli bezpiecznie chodzić do szkół, na place zabaw i spacery. Abyście byli bezpieczni zarówno w swoich domach, jak i poza nimi. A jakie cechy? Myślę, że policjant powinien przede wszystkim być przyjacielem drugiego człowieka, bo po to pełni służbę i robi wszystko, żeby pomagać innym. To właśnie przez to ta służba jest najpiękniejsza.

Jakie są plusy, a jakie minusy pracy w policji?

Plusów jest bardzo dużo. Tak jak wspominałem na początku – zawód policjanta jest o tyle pięknym zawodem, że pomaga się drugiemu człowiekowi. Największym plusem tej służby jest właśnie to, że można pomóc drugiemu człowiekowi, kiedy tego potrzebuje. Po to jesteśmy. Zawsze chcemy, żeby wszyscy czuli się dobrze, szczęśliwie i bezpiecznie. Minusem na pewno jest to, że czasami jest to bardzo niebezpieczna służba i trzeba mieć świadomość zagrożeń dla policjantów, takich jak styczność z niebezpiecznymi przestępcami. To chyba największy minus, ale zdecydowanie więcej jest plusów.

Widzieliśmy tablicę z nazwiskami policjantów poległych na służbie.

Ta tablica jest bardzo ważna dla wszystkich polskich policjantów. Tutaj, w Komendzie Głównej Policji, pragniemy pamiętać o tych wszystkich naszych koleżankach i kolegach, którzy oddali to, co najważniejsze, a więc własne życie, abyśmy my – Polacy mogli czuć się bezpiecznie. Niestety takich zdarzeń było bardzo dużo, bo od 1990 roku, jak widzieliście na tablicy, umieściliśmy aż 118 nazwisk tych, którzy w starciu z osobami, dla których nasze bezpieczeństwo nie jest ważne, oddali życie. Chciałbym, żebyście pamiętali o tym, że policjanci codziennie narażają je dla nas wszystkich. Apeluję o to, abyście szanowali policjanta i mieli świadomość tego, jak ważny i potrzebny jest w waszym życiu stróż prawa.

Czy pomimo tych minusów uważa pan, że warto być policjantem? Wybrałby pan ten zawód jeszcze raz?

Tak. Zaczynałem tę pracę prawie 30 lat temu. Wtedy po raz pierwszy założyłem policyjny mundur.

To było na pewno ciężkie 30 lat służby, ale i czas, który bardzo mnie cieszył i dawał mi ogromną satysfakcję. Jeżeli dzisiaj mając 20 lat miałbym zadecydować o swojej przyszłości, to z całą pewnością zrobiłbym to samo, bo byłem bardzo szczęśliwy będąc policjantem, a dzisiaj kierując wszystkimi policjantami w Polsce.

Jak wyobraża pan sobie świat za 10 lub 15 lat?

Myślę, że będzie on jeszcze piękniejszy niż jest dzisiaj, bo wszyscy pracujemy nad tym, by w naszym otoczeniu było piękniej, żebyśmy byli szczęśliwi. Wierzę w to, że nasza ojczyzna będzie się rozwijać, będzie krajem coraz bardziej przyjaznym i coraz bardziej atrakcyjnym. Nie tylko dla nas, ale i dla turystów, których z roku na rok przyjeżdża coraz więcej.

Czy ten świat będzie bezpieczniejszy?

Uważam, że będzie bezpieczniejszy, a przede wszystkim Polska będzie bezpieczniejsza. Mamy naprawdę wspaniałych policjantów, którzy bardzo często z narażeniem życia i zdrowia pełnią tą służbę, aby właśnie tak się stało.

Mówi pan, że świat w przyszłości będzie jeszcze bezpieczniejszy. Czy jeżeli rzeczywiście tak się stanie, to zawód policjanta dalej będzie tak samo ważny?

Tak, zdecydowanie. Robimy wszystko, żeby było coraz bardziej bezpiecznie. Jednak nic nie dzieje się samo z siebie i musimy nad tym ciężko pracować. O bezpieczeństwo trzeba dbać nieustannie.

Może znacie fraszkę Kochanowskiego, który pisał o zdrowiu: „Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz”. Tak samo jest z bezpieczeństwem. Dopóki ono jest, to właściwie go nie zauważamy, ale kiedy przychodzi zagrożenie, to chcielibyśmy, żeby to bezpieczeństwo natychmiast wróciło. O bezpieczeństwo trzeba dbać cały czas i musimy to robić wszyscy. Dlatego ważne jest, abyście współpracowali z policjantami i informowali ich o różnego rodzaju zagrożeniach. Jeżeli policjanci nie będą o nich wiedzieć – niestety nie będą w stanie zareagować. Pamiętać trzeba zatem o numerze alarmowym 112 lub 997. Wierzę, że policja będzie coraz skuteczniejsza i coraz bardziej profesjonalna, co zminimalizuje przestępczość, ale zawód policjanta zawsze będzie potrzebny po to, aby dbać o ład i porządek.

Jak pan myśli, czy policja będzie dbać o to bezpieczeństwo używając jakichś nowoczesnych technologii? Jakie to mogą być urządzenia?

Na pewno. Technologie, jak wiecie bardzo się rozwijają i nie wyobrażamy sobie bez nich życia. Nawet wy chociażby bez telefonu, na którym możemy zrobić całe mnóstwo rzeczy. Te technologie z jednej strony bardzo ułatwiają nam życie, choć czasami trochę przesadnie, bo za dużo czasu spędzamy przed ekranami. Z drugiej strony mogą też służyć przestępcom, bo przecież w internecie przestępcy również się pojawiają. Czasami potrafią być bardzo bezwzględni i niebezpieczni. Dlatego również w sferze internetowej musicie pamiętać o bezpieczeństwie i zwracać uwagę na niepokojące sygnały. Gdy ktoś na przykład zaczepia was w internecie, proponuje coś albo chce się z wami spotkać. Nigdy takich osób nie słuchajcie, zawsze informujcie rodziców, a gdy istnieje potrzeba – również policjantów. Jednak i my korzystamy z coraz bardziej zaawansowanych technologii, chociażby po to, żeby ustalać sprawców różnych przestępstw. Kiedyś nie do pomyślenia było to, żeby za pomocą kodów DNA można było ustalić, do kogo należą zostawione ślady, jak kawałek włosa czy naskórka.

Jak według pana będzie wyglądać dbanie o bezpieczeństwo dzieci w szkołach w najbliższych latach?

Bezpieczeństwo wszystkich jest dla nas bardzo ważne, a dzieci w sposób szczególny. My dorośli musimy sobie w wielu sytuacjach radzić sami, ale za was odpowiadamy w sposób unikalny i wyjątkowo ważna dla nas jest troska o was i wasze bezpieczeństwo. Jestem przekonany, że dzięki waszym wspaniałym nauczycielom w szkołach jesteście bezpieczni. Gdyby jednak działo się coś niepokojącego, musicie poinformować o tym waszych nauczycieli lub rodziców, a oni będą powiadamiać nas. Jeżeli będzie taka potrzeba, my zawsze przyjedziemy i będziemy was wspierać, po to żebyście czuli się bezpiecznie. Gdybyście chcieli spotkać się z policjantem i zapytać o to, jak zachować się w określonych sytuacjach, to zawsze też jest taka możliwość. Przekonujcie swoich nauczycieli czy wychowawców do zapraszania policjantów do szkoły, aby opowiadali wam, jakie postawy warto przyjmować i jak dbać o własne bezpieczeństwo.

Czy myśli pan, że w przyszłości zostaną wynalezione urządzenia wykrywające przestępców?

Były już nawet takie filmy – trochę science fiction o maszynach, które pozwalają przewidzieć przestępstwo zanim ono nastąpi. Wydaje mi się, że na razie jest to mało prawdopodobne. Natomiast dzięki temu, że na przykład w miastach, ale też innych miejscach mamy dużo kamer, które nagrywają to, co dzieje się wokół, możemy szybciej ustalić, kto popełnił przestępstwo – cofając się do tych właśnie nagrań z monitoringu. Może kiedyś będziemy w stanie zapobiegać przestępstwom zanim zostaną dokonane, ale dzisiaj wydaje mi się to mało realne.

Czy praca policjanta zmieniła się? To znaczy, czy tak samo wygląda dzisiaj, jak 10, 15 lat temu?

Tak jak mówiłem, mamy nowe technologie, coraz lepsze samochody, specjalistyczny sprzęt, nowe śmigłowce i nowe sposoby na wykrywanie przestępców. Tak więc – ta praca zmienia się cały czas.

Jak wyobraża pan sobie pracę w policji za 20 lat?

Nie wiem, czy będę jeszcze wtedy pełnił służbę. 20 lat to bardzo długi okres czasu. Myślę, że policja będzie jeszcze bardziej skuteczna niż teraz. W jej szeregi będą wstępować naprawdę bardzo dobrzy ludzie, świetni policjanci, którzy będą dalej nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Wierzę, że będziemy bardzo bezpiecznym krajem i domyślam się, że wy – wtedy już jako dorośli obywatele Polski, zapytani o to, co myślicie o poziomie bezpieczeństwa w naszym kraju, będziecie mówić bardzo dużo pozytywnych rzeczy.

Czy istnieje szansa, że w przyszłości w policji oprócz psów będą także inne zwierzęta?

To dzieje się już teraz, mamy też na przykład konie, które bardzo często wykorzystujemy tam, gdzie trudno jest dotrzeć policjantom pieszo, na przykład w terenach nadrzecznych, nad jeziorami, w lasach i w parkach. Sporo takich patroli konnych się odbywa i wiemy, że podobają się one wam wszystkim. Policjant w siodle wygląda bardzo pięknie i dostojnie. Bardzo też cenimy, szanujemy i dbamy o zwierzęta, które pełnią u nas służbę, podobnie jak psy, które potrafią obronić policjanta, jak również dzięki swojemu wyostrzonemu węchowi potrafią doprowadzić nas do sprawcy przestępstwa. Zwierzęta są w policji przez cały czas i wierzę, że jeszcze długo będą z nami pracować.

Mówimy cały czas o przyszłości, a jak wyglądała praca policjanta 20 lub 30 lat temu?

Zacznijmy od tego, że ten rok – 2019 jest bardzo ważny dla polskiej policji, ponieważ dokładnie 100 lat temu, w 1919 roku powstała Policja Państwowa. Dokładna rocznica przypadać będzie na 24 lipca br. Myślę, że ten wiek temu to była zupełnie inna policja. Nie dysponowano takim sprzętem, jakim my dysponujemy dzisiaj, ale to też byli bardzo dobrzy ludzie. Zależało im na tym, aby wszyscy, którzy żyli wtedy w wolnej Polsce, mogli czuć się bezpiecznie. Bardzo często wracamy do tamtej historii, czytamy wspomnienia, zapiski i z całą pewnością zawód policjanta wyglądał wtedy zupełnie inaczej. To były głównie patrole piesze. Nie jeździło się wtedy samochodami tak powszechnie jak dzisiaj, nie było telefonów komórkowych, radiostacji, ale również dbano o to, aby w Polsce żyło się bezpiecznie. Natomiast 20, 30 lat temu – początek policji po zmianach ustrojowych, kiedy w 1990 roku przestała funkcjonować Milicja Obywatelska, a utworzono Policję, to też na początku był trudny czas. Poziom przestępczości był dużo wyższy, a my dysponowaliśmy o wiele gorszym sprzętem niż obecnie. Służba ta była więc dużo bardziej niebezpieczna i trudna, bo dzisiaj żyjemy w o wiele bezpieczniejszym kraju.

Czy w przyszłości identyfikacja przestępców będzie trudniejsza?

My korzystamy z nowych technologii, ale należy pamiętać, że korzystają z nich również przestępcy. Sprawcy, którzy łamią prawo robią wszystko, żeby nie być złapanymi. Na pewno wykorzystując te nowe możliwości i rozwiązania przestępcy będą się doskonalić w tym swoim przestępczym fachu, ale pamiętajcie o jednej rzeczy. Nie ma takiego przestępstwa, którego nie dałoby się wykryć.

My policjanci będziemy robić wszystko, aby tych złoczyńców złapać i umieścić ich tam, gdzie jest ich miejsce, po to aby nie stanowili oni zagrożenia dla nas wszystkich.

Czy złoczyńcy też mają coraz lepsze sprzęty?

Na pewno. Kiedyś złodziej kojarzył nam się z człowiekiem, który przychodzi do sklepu, wybija szybę albo wywarza drzwi i coś z tego sklepu kradnie. Dzisiaj przestępcy wyspecjalizowali się między innymi w kradzieżach internetowych. Już nie trzeba wybijać szyby, tylko umieć pokonać zabezpieczenia na przykład w banku elektronicznym i stamtąd te pieniądze wyciągnąć, więc oni też jak najbardziej korzystają z nowoczesnych technologii. To przysparza nam więcej trudności w złapaniu ich, jednak mamy biuro do walki z cyberprzestępczością. Pracują tam policjanci, którzy są wybitnymi specjalistami od tego rodzaju przestępczości. Muszę wam powiedzieć, że cyberprzestępcy są przez nas szybko wyłapywani.

Uważa pan, że w przyszłości cyberprzestępczość będzie rozwinięta bardziej niż przestępczość w świecie realnym?

Myślę że tak, bo coraz więcej naszego życia przenosi się do internetu. Wiele zakupów robimy przez internet, wiele rzeczy i usług zamawiamy. Siłą rzeczy, tam gdzie pojawia się nasza aktywność, tam pojawia się też aktywność przestępców. Dlatego jeszcze raz apeluję do was o czujność.

Dziękujemy za rozmowę. ©℗

Warszawa, 21 maja 2019 r.

Wywiad przeprowadziły i opracowały: Maja Olszewska lat 14; Julia Piaskowska lat 9,5; Nina Siek lat 9,5; Kinga Kacprzyńska lat 9; SP nr 132 im. Sandora Petofiego w Warszawie