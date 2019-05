„Ze względu na ceny oraz dynamiczne tempo rozwoju technologii napędów samochodów elektrycznych, wynajem pojazdów na 3 lata wraz z pełną obsługą serwisową jest optymalnym rozwiązaniem. Łączne koszty takiego długoterminowego wynajmu w okresie trwania gwarancji wyniosą ok. 1 mln zł” - napisano w komunikacie.

Gmina Wrocław będzie ponosić tylko koszty bieżące tj. uzupełnienie stanu baterii, mycie i czyszczenie pojazdów, opłaty parkingowe oraz koszty przejechanych kilometrów ponad limit, który został określony na poziomie 1,2 mln km łącznie dla 8 samochodów.„Pozyskanie 8 aut zapewni nie tylko wypełnienie obowiązku ustawowego w postaci posiadania minimum 10 proc. samochodów zero emisyjnych, ale to przede wszystkim kolejny sposób na walkę o czystsze powietrze we Wrocławiu. Nie jest to też ostatnia inwestycja w takie środki transportu, w przyszłości planujemy rozbudowę naszej floty o kolejne elektryczne samochody. Auta mają służyć pracownikom urzędu w wykonywaniu obowiązków służbowych, w dużym stopniu związanych z pracą w terenie” - powiedziała cytowana w komunikacie Anna Badeńska z Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia.Nowe auta otrzymają m.in. Miejskie Centrum Usług Socjalnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zarząd Zasobu Komunalnego, Zarząd Inwestycji Miejskich, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta oraz Urząd Miejski Wrocławia.Ustawa o elektromobilności nakłada na samorządy obowiązek posiadania od 2020 r. minimum 10 proc. samochodów elektrycznych w użytkowej flocie, a od 2025 r. próg wzrośnie do 30 proc. Do tej pory Urząd Miejski we Wrocławiu posiadał dwa elektryczne samochody, które były w dyspozycji pracowników Wydziału Środowiska i Rolnictwa oraz Wydziału Inżynierii Miejskiej.