Prezydent był pytany w wywiadzie o plany na ostatni rok swojej prezydentury. "Robimy swoje. Postawiłem sobie za cel, by pojechać do moich rodaków we wszystkich zakątkach Polski. Pod tym względem dla mnie kampania się nie skończyła, tylko doszły obowiązki prezydenckie. Odwiedziłem wiele powiatów, w których jeszcze nigdy nie było głowy państwa. To daje mi ogromną satysfakcję. Wiem, jak wygląda Polska w każdym zakątku. Najważniejsza jest dla mnie rozmowa z ludźmi. Dlatego w czasie tych wyjazdów najwięcej czasu poświęcam na rozmowy" - podkreślił Duda.

Prezydent był również pytany, czy ze swojej przyszłotygodniowej wizyty w Białym Domu i spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem "przywiezie obietnicę zbudowania Fort Trump w Polsce". Nazwa "Fort Trump" - mówił prezydent - to symbol. "Chodzi o zwiększenie obecności militarnej USA w naszej części Europy. Dziś, w rezultacie warszawskiego szczytu NATO oraz umów dwustronnych, mamy ok. 4,5 tys. żołnierzy amerykańskich w naszym kraju, sprzęt i dużą inwestycję, jaką jest baza w Redzikowie. Rusza też budowa amerykańskiego szpitala wojskowego. Naszym celem jest, by obecność tę zwiększyć ilościowo i jakościowo" - podkreślił.

"Rozmowy na ten temat nabrały ostatnio tempa. Wiec nie mówimy - jak wcześniej o jesieni - lecz o realnym planie, by ogłosić decyzję już w czerwcu. Ale zaznaczam: negocjacje trwają, a ustalenia muszą zostać zaakceptowane zarówno przeze mnie, jak i prezydenta Trumpa" - oświadczył Duda.

Zdaniem prezydenta przyjęcie przez komisję sił zbrojnych amerykańskiego Senatu projektu przyszłorocznego budżetu obronnego USA zakładającego m.in. zwiększenie obecności wojskowej USA w Polsce jest ważnym sygnałem, jednak trzeba podchodzić do tego bardzo spokojnie.

"Cieszę się z zaproszenia ze strony prezydenta Trumpa. To, że odbywam drugą oficjalną wizytę w Waszyngtonie, jest sytuacją wyjątkową. Chyba pierwszy raz zdarza się tak, że prezydent Polski odbywa dwie oficjalne wizyty w ciągu roku i nie są to spotkania kurtuazyjne, tylko omawianie wspólnych interesów" - podkreślił Duda. Jak wskazał, Polska i USA realizują wspólne projekty w obszarach: wojska, energetyki, nowoczesnych technologii, infrastruktury, czy medycyny - w tym leczenia chorób nowotworowych.