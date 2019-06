Akcjonariusze GPM Vindexus zdecydują 28 VI o wypłacie 0,3 zł dywidendy na akcję



Warszawa, 03.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydują 28 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 3,48 mln zł, co da wypłatę w wysokości 0,3 zł na akcję, wynika z projektów uchwał.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. [...] postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2018 w kwocie 15 624 471,81 zł w następujący sposób:

- w części tj. 3 475 800 zł na wypłatę dywidendy w wysokości 0,3 zł na jedną akcję,

- w części tj. 70 000 zł na Fundację im. Pawła Włodkowica,

- w części tj. 30 000 zł na Fundację Semper Adiuvent

- w części tj. 40 000 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych" - czytamy w projekcie uchwały.

Zaproponowany dzień dywidendy to 9 lipca 2019 r., a termin wypłaty dywidendy - 19 lipca 2019 r.

"Zarząd wnioskuje o podzielenie wykazanego w sprawozdanie finansowym zysku, osiągniętego w 2018 roku, w sposób zgodny z przedstawioną wyżej uchwałą. Wypłata nastąpi z zysku netto spółki za 2018 rok, powiększonego o niepodzielony wynik. Rekomendacja co do wypłaty oraz wysokości dywidendy uwzględnia aktualną sytuację finansową oraz dalszą realizację strategii, planów i perspektyw rozwoju spółki i grupy kapitałowej. Wniosek zarządu w tym przedmiocie został pozytywnie oceniony przez radę nadzorczą" - podano w uzasadnieniu.

Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.



(ISBnews)