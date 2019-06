„Bardzo się cieszę, że Leonid Danyłowycz przyłączył się do nas. Rozumiem, że dla prezydenta Kuczmy jest to olbrzymi ciężar, szczególnie dla jego rodziny i jestem panu za to bardzo wdzięczny” – oświadczył.

Prezydent poinformował, że pierwsze spotkanie trójstronnej grupy kontaktowej w nowym składzie odbędzie się 5 czerwca. Delegacja Ukrainy uda się na nie z propozycjami, które Zełenski omawiał wcześniej z przedstawicielami USA, Francji, Niemiec oraz innych państw UE.

„Omawialiśmy kwestie, które są bardzo ważne dla każdego Ukraińca: jest to zakończenie wojny w Donbasie. Mamy wspólne stanowisko, które polega na wznowieniu rozmów o Donbasie w formacie normandzkim (Ukraina, Francja, Niemcy, Rosja) oraz na odblokowaniu procesu mińskiego” – powiedział Zełenski.

„Nie mamy wielu lat na zakończenie wojny. Mamy jednak konkretne propozycje i nowe decyzje. Chcę, by te propozycje miały zrozumiałe ramy czasowe, jeśli chodzi o realizację tego, czy innego punktu. Nikt nie zamierza handlować terytorium i suwerennością Ukrainy” – zapewnił prezydent.

W grupie trójstronnej, która spotyka się od 2014 r. w Mińsku na Białorusi, zasiadają wysłannicy Ukrainy, Rosji, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz przedstawiciele separatystów.

Kuczma uczestniczył w spotkaniach grupy od 2014 roku. Jako specjalny przedstawiciel Ukrainy na rozmowy w Mińsku we wrześniu 2014 r. podpisał w jej imieniu pierwsze memorandum w sprawie konfliktu w Donbasie. Przewidywało ono zawieszenie broni oraz utworzenie zdemilitaryzowanej strefy buforowej na wschodzie Ukrainy.

Były prezydent, który w sierpniu skończy 81 lat, opuścił grupę w październiku 2018 roku tłumacząc, że osiągnął „krytyczny” dla siebie wiek.

Kuczma, premier Ukrainy w latach 1992-93, pełnił najwyższy urząd w państwie od 1994 do 2005 roku.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)