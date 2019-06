Moody's podniósł ratingi Santander BP do A2 i A3, perspektywa stabilna



Warszawa, 03.06.2019 (ISBnews) - Moody's Investors Service podniósł długoterminowy rating depozytowy Santander Bank Polska do A2 z A3, a długoterminowy senior debt rating do A3 z Baa1, podała agencja. Perspektywę ratingów zmieniono na stabilną z pozytywnej.

Równolegle podwyższono ocenę BCA (baseline credit assessment) do Baa2 z Baa3, a skorygowaną BCA do Baa1 z Baa2. Długoterminowa ocena ryzyka kontrahenta (CR Assessment) została podniesiona do A1(cr) z A2(cr), długoterminowe ratingi ryzyka kontrahenta (CRR) do A1 z A2, podano w komunikacie.

"Jednocześnie Moody's podniósł ratingi depozytów krótkoterminowych Santander Bank Polska do Prime-1 z Prime-2 i potwierdził krótkoterminową ocenę CR banku na poziomie Prime-1(cr) oraz krótkoterminowe CRR banku Prime-1" - czytamy dalej.

Podwyższenie ratingów uzasadniono m.in. podniesieniem oceny BCA, wyższymi założeniami co do wsparcia ze strony spółki-matki i zwiększonymi oczekiwaniami co do wsparcia ze strony państwa polskiego oraz wyższą pozycją banku w Polsce po przejęciu wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. (DBPL) i wzroście organicznym.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)