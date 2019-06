Ursus chciałby do końca czerwca pozyskać inwestora dla Ursus Bus



Warszawa, 04.06.2019 (ISBnews) - Zarząd Ursusa ma nadzieję, że do końca czerwca 2019 roku uda się pozyskać inwestora dla spółki zależnej Ursus Bus, po tym, jak nie doszła do skutku transakcja z firmą PG Energy Capital Management, poinformował ISBnews prezes spółki Tomasz Zadroga.

"Wciąż szukamy inwestora dla Ursus Bus. Chociaż na razie żadnego konkretnego zainteresowanego nie ma, nie prowadzimy obecnie żadnych negocjacji w tej sprawie, mamy nadzieję pozyskać takiego inwestora do końca czerwca" - powiedział Zadroga w rozmowie z ISBnews.

"Zależy nam na tym, żeby skorzystać dwojako na Ursus Bus. Po pierwsze, chcemy być poddostawcą szkieletów do autobusów bezemisyjnych, ale też chcielibyśmy pozostać udziałowcem tej spółki, bo jest to podmiot z olbrzymim potencjałem, z produktem światowej jakości. Tym bardziej, że oprócz autobusów elektrycznych ma również prototyp autobusu wodorowego" - dodał.

Prezes Ursusa zastrzegł, że nie wiadomo, jaki docelowo udział w spółce zależnej Ursus miałby zachować.

"Z punktu widzenia biznesowego, najchętniej zostawilibyśmy sobie kontrolę nad tą spółką, ale zdaję sobie sprawę, że w praktyce będzie to trudne. W zasadzie każdy udział w Ursus Bus będzie dla nas ważny" - powiedział.

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 214,63 mln zł w 2018 r.

Piotr Apanowicz



(ISBnews)