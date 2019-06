Prezes Ursusa: Docelowo będziemy się zajmować bardziej handlem niż produkcją



Warszawa, 04.06.2019 (ISBnews) - Ursus chce w drugiej połowie czerwca podjąć decyzję co do ostatecznej lokalizacji produkcji w Polsce, poinformował ISBnews prezes spółki Tomasz Zadroga. Według niego, docelowo firma bardziej chciałaby się zajmować handlem niż produkcją.

"Docelowo chcemy się zajmować bardziej handlem niż produkcją. Większą rentowność uzyskujemy na tych traktorach, których produkcję możemy podzlecić. Już produkujemy w ten sposób traktory o mniejszej mocy w Korei Południowej, rozpoczynamy w Turcji produkcję traktorów o średniej mocy, które niebawem trafią na rynek polski, oczywiście pod marką Ursus" - powiedział Zadroga w rozmowie z ISBnews.

"W Polsce kończymy produkcję tego, co mamy w magazynach, czyli inaczej mówiąc 'czyścimy magazyny', a następnie zostawiamy jedynie to, co generuje pozytywną marżę. Jeśli chodzi o lokalizację produkcji, to wciąż wszystkie opcje są na stole. To, gdzie ostatecznie ulokujemy produkcję, a na pewno będzie to tylko jeden zakład, zależeć będzie od możliwości sprzedaży nieruchomości przeznaczonych do dezinwestycji za najlepszą cenę. Decyzja o tym, czy produkcja zachowana zostanie w Lublinie czy w Dobrym Mieście, zapadnie w drugiej połowie czerwca" - dodał.

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 214,63 mln zł w 2018 r.

Piotr Apanowicz



(ISBnews)