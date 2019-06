Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział PAP, że do zatrzymań doszło na terenie woj. lubelskiego w czwartek - 30 maja. "Agenci ABW współpracowali z funkcjonariuszami Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Zamościu" - zaznaczył Żaryn.

Według śledczych zatrzymani przez ABW wystawiali poświadczające nieprawdę faktury VAT, które pozwalały na zmniejszone naliczanie podatków i wyłudzenia zwrotu VAT - wynika z informacji PAP.

Żaryn zaznaczył, że zatrzymani zostali doprowadzeni do nadzorującej śledztwo Prokuratury Regionalnej w Lublinie, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa i doprowadzenia Skarbu Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. Ze względu na skalę wyłudzeń podatkowych za takie przestępstwa grozi im od 5 do 25 lat więzienia.

Rzecznik podał, że na wniosek prokuratury lubelski sąd rejonowy aresztował obu zatrzymanych przez ABW.

"W sprawie wydano postanowienie o zabezpieczeniu mienia - majątku, co do którego zaistniało podejrzenie, że został nabyty ze środków pochodzących z przestępstwa. Dotyczy to zarówno obecnie zatrzymanych, jak i czterech osób, które wcześniej zatrzymano w tej sprawie" - podał w rozmowie z PAP Żaryn.

Zaznaczył, że ta sprawa nadal się rozwija.

ago/ godl/