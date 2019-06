Kaczyński był pytany w radiu Wnet, o co idzie bitwa w kampanii wyborczej i wyborach w 2019 roku. "O to, czy w Polsce będzie coraz lepiej, tak jak jest pod naszymi rządami, chociaż jest rzeczywiście jeszcze bardzo daleko do tego, co być powinno. Czy też w Polsce będzie tak, jak to było przedtem, (czyli) coraz lepiej stosunkowo wąskiej elicie, a innym powiedzmy sobie różnie" - odpowiedział prezes PiS.

"Czasem coś tam rzeczywiście spadało z tego pańskiego stołu, ale ten pański stół był dla bardzo dużej części społeczeństwa czymś zewnętrznym, abstrakcyjnym" - dodał Kaczyński.

Podkreślił, że PiS działa w tym kierunku, "żeby tego stołu już nie było i żeby wszyscy mogli dostawać możliwie najwięcej".

"Chociaż powtarzam - droga do tego daleka, bo musimy być bogatsi i jeszcze mechanizmy podziału muszą być udoskonalone, jednak idziemy jednocześnie w tym kierunku, żeby polskie interesy były bronione przez polskie państwo, a siły które są inspirowane zewnętrznie, zostały zmarginalizowane" - mówił Kaczyński.

